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Не такие уж милые: названы самые опасные переносчики бешенства

Фото: Mark Fletcher / Flickr

Ежегодно в России после укусов животным за лечением от бешенства обращаются около 250-300 тысяч человек — это данные Роспотребнадзора.

Самые распространенные переносчики бешенства — ежи и лисы, поделился с РИА Новости кандидат медицинских наук и руководитель направления «Превентивная медицина» Сергей Чудаков. 

Бродячие собаки в этом списке только на третьем месте. Это особенно пугающая статистика, с учётом того, что зараженных бешенством ежей зачастую можно встретить на дачных участках. Эти симпатичные млекопитающие вызывают особенное умиление среди молодых россиян, которые не знают, чем опасен контакт с болеющими особями. 

«Чаще всего бешенством заражают ежи, на втором месте – лисы, и лишь на третьем — дикие собаки. Причем с ежиками дети любят играть, а ежики достаточно нередко бывают поражены вирусом бешенства», — сказал Чудаков.

Бешенство является особо опасным инфекционным заболеванием. При поражении нервной системы, распространение болезни почти в 100% случаев приводит к летальному исходу. Однако при немедленном обращении к врачам после укуса и срочной вакцинации, развитие симптомов можно предотвратить. 

Каждый год вследствие укусов животных к специалистом в России обращается около 400 тысяч человек, из них большая часть получает антирабическое лечение. К середине этого года в России был зарегистрирован как минимум один случай заболевания бешенством. 

Летом эта опасная инфекция поражает до 10% общей популяции ежей, поэтому важно максимально остерегаться их укусов и не играть с забежавшим на ваш участок животным. Чудаков напомнил, что в случае укуса нужно незамедлительно обратиться в больницу. 

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