«Небесный» древолаз: в Бразилии нашли новый вид ядовитых лягушек, и они прекрасны

Амфибии отличаются красочными металлическими переливами – это сигнал об их ядовитости.

Блестящая (буквально!) находка ждала исследователей в районе бассейна реки Журуа на западе бразильской Амазонии. Именно там герпетологи обнаружили удивительных лягушек с лапками медного цвета и переливчатыми серо-голубыми полосками. Это не просто красивая окраска, а сигнал опасности для потенциальных врагов! Лягушки из семейства древолазов являются самыми красочными из земноводных, но при этом – сильно ядовитыми.

Род Ranitomeya, к которому отнесли красавицу, ранее состоял из 16 видов. Этот список не пополнялся более 10 лет. Более того, бассейн реки является довольно отдаленным местом. Однако исследователи собрали 26 представителей взрослых лягушек нового вида и пять головастиков. После ДНК-анализа они смогли подтвердить, что обнаруженные особи относятся к неизвестному виду рода Ranitomeya.

Реклама

Красавчикам присвоили имя Ranitomeya aetherea благодаря небесно-голубому цвету полосок на их спинках (с латинского «aetherea» переводится как «небесный»). Лягушки произвели на исследователей неизгладимое впечатление: смесь «очарования и деликатности, как будто они были из другого мира», пояснили авторы, описавшие новый вид.

Теперь ряды красочной, но крайне ядовитой группы пополнился. Ranitomeya aetherea наиболее активны ранним утром и поздним вечером, но не прочь вылезти наружу в течение дня, когда идет дождь. Они предпочитают копошиться в опавших пальмовых листьях и других растениях. Пока что их встретили лишь в небольшой области рядом с рекой Журуа, но не исключено, что при более детальном исследовании их обнаружат в других частях этого района Амазонии.