Жуткий боевой клич коалы во время драки попал на видео

Эти животные могут казаться милыми, неловкими и медлительными. Но это далеко не так: поверьте, вам не хотелось бы столкнуться с разъяренной коалой.

Кадры были сняты на заповедной территории на западе австралийского острова Кенгуру несколько лет назад.

На видео – самка, которая резко отвергла ухаживания самца, забравшегося к ней на дерево. Она довольно жутко и агрессивно кричит на соперника, и оба они безжалостно кусаются и дерутся, спускаясь с дерева. Затем одно из животных признает поражение и уходит.

Реклама

«Мы уверены, что это была попытка спаривания. Предполагаем, что меньшая из коал – это самка, которая отвергает внимание самца», – поясняет пресс-секретарь Департамента по окружающей среде и водным ресурсам

Тем не менее, утверждают зоологи, даже в брачный период эти животные не ведут себя столь агрессивно, как на этом ролике.