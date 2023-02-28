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№ 4

Декабрь/2022

Russian Traveler 04/2022
Февральский фототурнир: Начался третий этап

№ 4

Декабрь/2022

Russian Traveler 04/2022
Февральский фототурнир: Начался третий этап
Февральский фототурнир: Начался третий этап

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Жуткий боевой клич коалы во время драки попал на видео

Эти животные могут казаться милыми, неловкими и медлительными. Но это далеко не так: поверьте, вам не хотелось бы столкнуться с разъяренной коалой.

Кадры были сняты на заповедной территории на западе австралийского острова Кенгуру несколько лет назад. 

На видео – самка, которая резко отвергла ухаживания самца, забравшегося к ней на дерево. Она довольно жутко и агрессивно кричит на соперника, и оба они безжалостно кусаются и дерутся, спускаясь с дерева. Затем одно из животных признает поражение и уходит.

«Мы уверены, что это была попытка спаривания. Предполагаем, что меньшая из коал – это самка, которая отвергает внимание самца», – поясняет пресс-секретарь Департамента по окружающей среде и водным ресурсам 

Тем не менее, утверждают зоологи, даже в брачный период эти животные не ведут себя столь агрессивно, как на этом ролике.

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