Неизвестный паразит заживо сдирает плоть с морских ежей и превращает их в скелеты

Таинственный патоген распространяется очень быстро.

Внезапная и смертоносная эпидемия, охватившая Красное море, уничтожила там целый вид морских ежей, лишив их плоти и превратив в скелеты.

Всего два месяца назад тысячи черных длинноиглых морских ежей Diadema setosum жили в Акабском заливе, на северной оконечности Красного моря, поддерживая здоровье кораллов и поедая избыток водорослей. Теперь от них остались только скелеты – после того как их ткани были поглощены таинственным патогеном.

«Это быстрая и насильственная смерть: всего за два дня здоровый морской еж превращается в скелет с массивной потерей тканей. В то время как некоторые трупы выбрасываются на берег, большинство морских ежей умирают, будучи не в состоянии защитить себя, что также может ускорить заражение рыб, которые ими питаются», – Омри Бронштейн, старший преподаватель зоологии Тель-Авивского университета.

Исследователи заметили первые признаки «чумы морских ежей» в Средиземном море в начале года, когда она поразила животных в водах вокруг Греции и Турции. Оттуда болезнь распространилась на юг через Суэцкий канал в Красное море.

Ученые не уверены, что именно вызывает массовую гибель морских ежей,. Они подозревают, что виновником является патогенный реснитчатый паразит – одноклеточный микроорганизм, который в 1983 году уничтожил всю популяцию карибских морских ежей. До паразитарной чумы Карибский бассейн был домом для процветающих тропических коралловых рифов, но после исчезновения морских ежей рифы были задушены цветением водорослей, которое беспрепятственно размножались, блокируя солнечный свет и уничтожая около 90% кораллов в регионе.

Болезнь была обнаружена только после того, как вторая волна обрушилась на Карибский бассейн в 2022 году, что дало ученым вторую возможность изучить ее.

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«Морские ежи – это садовники рифов. Они питаются водорослями и не дают им захватить и задушить кораллы, которые конкурируют с ними за солнечный свет. К сожалению, эти морские ежи больше не существуют в Акабе и быстро исчезают из постоянно расширяющихся частей Красного моря южнее», – Омри Бронштейн.

Залив Акаба известен своими многочисленными местами для дайвинга и является популярным туристическим направлением. А поскольку кораллы эволюционировали в условиях высоких температур и солености в течение миллионов лет, они более устойчивы к колебаниям температуры, вызванным изменением климата, которые убивают другие коралловые рифы по всему миру.

«Нужно понимать, что угроза коралловым рифам уже находится на рекордно высоком уровне, и теперь добавилась ранее неизвестная переменная. Эта ситуация беспрецедентна во всей задокументированной истории Акабы», – говорит Бронштейн.

По словам ученого, для предотвращения уничтожения всей популяции морских ежей в Красном и Средиземном морях необходимы срочные действия по созданию неинфицированных популяций ежей, чтобы их можно было вернуть в океаны после окончания эпидемии.

«Мы должны понимать серьезность ситуации: в Красном море смертность распространяется с ошеломляющей скоростью и уже охватывает гораздо большую территорию, чем мы видим в Средиземном море. Мы все еще не знаем главного: что на самом деле убивает морских ежей? Карибский патоген или какой-то новый незнакомый фактор? В любом случае, этот патоген явно переносится водой, и мы прогнозируем, что за короткое время вся популяция этих морских ежей как в Средиземном, так и в Красном море заболеет и умрет», – заключает Бронштейн.