Некоторые акулы задерживают дыхание, когда ныряют. Зачем?

Оказывается, акулы-молоты закрывают свои жабры, чтобы согреться, ныряя на холодные глубины.

Когда акулы-молоты ныряют на невероятную для себя глубину, они делают нечто неожиданное: задерживают дыхание.

Но ведь они не захлебнутся в воде без воздуха! Тогда зачем? Выяснилось, что акулы плотно закрывают рот и свои жаберные щели при глубоком погружении, чтобы поддерживать свою внутреннюю температуру. Все потому, что в холодных глубинах океана не так приятно находиться, как на привычном нагретом мелководье, пишут исследователи.

«Это неизвестное науке поведение показывает, что у бронзовых акул-молотов есть стратегии питания, которые в целом аналогичны стратегиям некоторых морских млекопитающих, таких как гринды», – Марк Ройер, соавтор исследования из Гавайского института морской биологии.

Бронзовые кулы-молоты (Sphyrna lewini) – вымирающий вид крупных акул, которые водятся по всему миру. Например, им не угрожает опасность на Гавайях, но они находятся под угрозой исчезновения в других частях своего ареала, в основном из-за потери среды обитания и чрезмерного вылова.

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Акулы – экзотермичные животные, а это означает, что температура их тела регулируется температурой окружающей воды.

Хотя бронзовые акулы-молоты населяют мелководные прибрежные районы с умеренными или тропическими условиями, то есть с теплой водой, иногда они могут нырять в поисках пищи на сотни метров – достоверно известно о глубинах 250-500 метров, но в некоторых источниках утверждается, что акулы-молоты могут нырнуть на глубину более километра, где температура воды может опускаться до 4 °C.

Чтобы проследить за акулами, ученые имплантировали им датчики, которые фиксировали их активность и температуру тела, а также глубину и температуру воды.

Использование таких «дистанционных помощников» позволяет ученым узнать о повадках морских обитателей гораздо больше, чем в результате долгих и изнурительных личных наблюдений и лабораторных исследований. Например, благодаря им другая группа ученых совсем недавно обнаружила, что морские слоны спят во время своих глубоководных погружений. Они ныряют на сотни метров, чтобы вздремнуть, не опасаясь косаток или акул.

Выяснилось, что акулы «задерживали дыхание» в среднем на 17 минут. Около четырех минут из них они проводили на большой глубине, а затем возвращались к привычным более теплым и мелким водам.

Ученые отмечают, что физиологические способности акул могут защитить их от меняющихся условий океана, включая его потепление из-за изменения климата, а также глубоководную добычу полезных ископаемых и рыболовство.