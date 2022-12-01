Немецкие ветеринары вылечили от алкоголизма агрессивного поросенка

Животное по кличке Эберхард питалось чипсами и спиртными напитками.

В Германии ветеринарам удалось вылечить от алкоголизма домашнего поросенка по кличке Эберхард. Животное обитало в грязной квартире и питалось лишь чипсами и спиртными напитками. Когда специалисты забрали Эберхарда у прежних хозяев, он попал в приют, расположенный в коммуне Липпеталь. Там ветеринары отучили поросенка от алкоголя и восстановили его здоровье. Новая хозяйка Эберхарда Бьянка Дайхманн рассказала, что за два года в приюте поросенок полностью пришел в себя.

Реклама

«Он был невероятно агрессивным, тревожным и не знал ничего, кроме квартиры, в которой жил. Но здесь он стал абсолютно спокойным, счастливым маленьким поросенком», — сообщила женщина.

Закон разрешает немцам держать карликовых домашних свиней у себя дома. При этом каждый поросенок должен быть официально зарегистрирован в местном ветеринарном управлении.

Ранее сообщалось, что павианы в Западно-Капской провинции (ЮАР) проникли в арендованную отдыхающими элитную квартиру, съели авокадо для завтрака и выпили весь коньяк.