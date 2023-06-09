Самка рептилии в Коста-Рике отложила яйца без участия самца.

Ученые впервые зафиксировали случай непорочного зачатия у крокодилов: самка острорылого крокодила, которая 16 лет жила в изоляции в вольере парка рептилий Reptilandia в Коста-Рике, сделала кладку яиц. Рептилию поместили в неволю в 2002 году, когда ей было всего два года, после чего она 16 лет жила в вольере одна. Однако в январе 2018 года специалисты нашли в ее вольере 14 яиц, которые самка отложила без участия самца. При этом семь из них оказались жизнеспособными.

Смотрители поместили эти яйца в инкубатор, но из них никто не вылупился. Тогда, три месяца спустя, специалисты вскрыли яйца. Как оказалось, содержимое шести из них было неопределенным, а в седьмом находился почти полностью сформировавшийся, хотя и мертвый зародыш. Как показал генетический анализ, он был практически полностью идентичен матери.

«Непорочное зачатие», или факультативный партеногенез — тип бесполого размножения у тех видов, которые обычно размножаются половым путем. Ученые уже зафиксировали такой феномен у птиц, акул, ящериц и змей, которые содержались в неволе. Однако у крокодилов ранее он не фиксировался. Наиболее распространен подобный способ у видов, находящихся на грани исчезновения. При этом исследования диких популяций животных могут помочь выявить больше подобных случаев.

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Между тем выявленный случай непорочного зачатия у крокодилов служит очередным доказательством их общего эволюционного происхождения с птицами (которые, как известно, являются единственными оставшимися в живых динозаврами).

И те, и другие являются представителями архозавров, к которым также относятся динозавры и птерозавры. Ученые отметили, что случай в Reptilandia может прояснить, какие способности к размножению были у динозавров, и дать новое представление об эволюционных истоках этого свойства.

Ранее сообщалось, что в США редкий крокодил погиб от удара током.