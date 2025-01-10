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Нерукотворное чудо швейцарских Альп: пирамиды Эзейна

Фото: Spline Splinson / Flickr
Фото: J Donohoe / Flickr

Впечатляющий природный объект входит в Швейцарский федеральный реестр ландшафтов и природных памятников национального значения.

Вблизи швейцарской деревушки Эзейн расположилось удивительное природное явление: несколько земляных конусов высотой в 10-15 метров, увенчанных каменными «шапками». 

Геологическое образование, получившее название «Пирамиды Эзейна», занимает площадь в 70 гектаров. Приблизиться к нему вполне реально – главная дорога долины Валь д’Эрен пролегает прямо сквозь скальное образование.

Фото: Spline Splinson / Flickr

Образовались конусы в конце последнего ледникового периода, где-то 80-100 тысяч лет назад, в результате геологических процессов эрозии. Отступающие ледники оставляли после себя обломки горных пород — морены — среди которых были огромные валуны. Впоследствие талые воды и осадки размыли обломки, за исключением тех участков, что были «защищены» валунами. Получается, что каменные надстройки сверху конусов сыграли роль защитных колпаков, превратив их в причудливый природный объект. К сожалению, и они не вечны: со временем пирамиды Эзейна исчезнут в результате эрозии, как и многие другие чудеса природы.

Фото: Flickr

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