Неуловимый леопард попал в объектив знаменитого фотографа

Сергей Горшков сделал уникальный кадр в нацпарке «Земля леопарда».

Редкого дальневосточного леопарда запечатлел один из самых известных в мире фотографов дикой природы Сергей Горшков — об этом Russian Traveler рассказали в пресс-службе нацпарка «Земля леопарда» (Приморский край). Ценность кадра состоит в том, что застывший перед камерой леопард ранее был запечатлен фотоловушками лишь однажды — в 2021 году, причем в движении. Снимок тогда получился размытым, и это не позволяло ученым точно определить пол хищника.

На фото попал молодой самец дальневосточного леопарда Leo 228M. Хищник прогуливался по своей территории, но решил остановиться и изучить новый объект — скрытую камеру, фотоловушку профессионального уровня, установленную в подходящем месте для выгодного ракурса. Так именитый фотограф Сергей Горшков, который уже более пяти лет снимает дальневосточных леопардов, получил уникальную фотографию.

Возраст леопарда на снимке выше — около четырех лет.

«Очень рад, что смог снять тайную жизнь дальневосточной тайги — одного из 125 редчайших дальневосточных леопардов. Хорошо, что моя фотоловушка смогла заинтересовать леопарда настолько, что он решил остановиться и попозировать для нее», — отметил Сергей Горшков.

Это не первая работа фотографа с дикими кошками. В 2020 году он стал победителем самого престижного конкурса снимков дикой природы в мире Wildlife Photographer of the Year с фотографией амурского тигра, сделанной в национальном парке «Земля леопарда» в Приморье.

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Национальный парк «Земля леопарда» расположен на юго-западе Приморского края, недалеко от Владивостока. Он сохраняет ядро единственной в мире дикой популяции дальневосточного леопарда — одной из редчайших кошек в мире. В России отмечено 125 дальневосточных леопардов. Согласно последним данным, в национальном парке также фиксируется максимальная среди всех заповедников и нацпарков численность амурского тигра — более 60 взрослых особей.

Ранее котенок самой фотогеничной самки дальневосточного леопарда Leo 195F, которая отметилась на фотоловушках в Приморском крае во все времена года, был признан самым милым среди других редчайших больших кошек планеты, живущих в нацпарке «Земля леопарда».