Невероятно редкое животное попало в объектив фотоловушки — в Приморье

Во всем мире насчитывается примерно 1500 особей амурского горала. Помимо того, что этих животных осталось на планете мало, эти парнокопытные считаются еще и очень скрытными.

Фотоловушке в приморском национальном парке «Земля леопарда» удалось поймать в объектив амурского горала (Naemorhedus caudatus).

На редких кадрах, которыми заповедник поделился в своём Telegram-канале, видно, как рогатое животное осторожно карабкается по холму, а потом, словно услышав о надвигающейся опасности, резко делает рывок в сторону и исчезает из виду.

В парке пояснили, что каждая особь горала — уникальная в своём роде, благодаря отличительной форме рогов – такой же неповторимой, как отпечаток пальца у человека. За все 11 лет существования «Земли леопарда» этого всего лишь девятое попадание горала в объектив фотоловушки.

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Aмурский горал запечатлен у обрывистых скал во время съёмок на территории морского участка Сихотэ-Алинского государственого природного биосферного заповедника им. К. Г. Абрамова. Фото: Юрий Смитюк / фотохостинг Russian Traveler

Эти парнокопытные млекопитающие считаются довольно редкими и непубличными существами. Они легко передвигаются по скалам и славятся своей ловкостью. Живут небольшими группами, а во взрослом и пожилом возрасте предпочитают одиночество.

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В России эти полорогие в основном расселились мелкими группами в Хабаровском и Приморских краях. Отлов и охота на горалов запрещены у нас с начала прошлого века, однако волки, рыси и леопарды этому запрету, разумеется, не следуют – они нередко нападают на горалов. Горалы внесены в международную Красную книгу как исчезающий вид с «уязвимым» статусом (VU) — во всем мире сейчас насчитывается только около 1500 особей.