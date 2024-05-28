Никогда не забирайте гальку с пляжа: вот почему

Эти камушки играют важную роль в защите побережий от разрушений.

Ученые объяснили, почему туристам не стоит уносить камушки с пляжей в качестве сувенира. Так они ответили на вопросы людей, возмущенных введением на севере Англии штрафов в размере до 1000 фунтов стерлингов (около 115 000 рублей), пишет ScienceAlert.

Как рассказали в Совете Камберленда на севере страны, галечные пляжи обеспечивают стабильную среду обитания для местных представителей фауны. А для людей, живущих рядом с такими пляжами, галька ценна благодаря тому, что она уменьшает береговую эрозию и риск наводнений.

Чем сильнее на пляже барьер в виде гальки и наносов, тем больше он способен поглощать энергию волн. Этот объем меняется в течение года, поскольку пляж приспосабливается к изменениям волн в зависимости от сезона. Волны переносят гальку на пляж и с него, сортируя отложения разного размера по отдельным участкам пляжа. Более энергичные волны во время штормов могут переносить более крупные осадки на верхнюю часть пляжа и образовывать крутой вал — берму.

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Берма в верхней части пляжа может выступать защитой от штормов. Она поглощает и рассеивает энергию волн, снижая риск выхода волн за пределы пляжа и разрушения морских дамб.

И хотя один человек, забирающий несколько камешков с пляжа на память о путешествии, может не оказать существенного влияния на берму или общий объем гальки, совокупный эффект от того, что гальку уносят множество людей, бывает значительным. И даже может приводить к нарушению естественных процессов, нарушая общий динамический баланс на пляже, заключают британские ученые.