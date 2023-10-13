Низколетящий вертолет спровоцировал оргию крокодилов в Австралии. Что?

Животные, похоже, приняли шум и вибрацию за сигнал, что пора продолжать род.

Владельцы крокодиловой фермы в Квинсленде, где обитает более трех тысяч крокодилов, рассказали о необычном случае на своем предприятии. По их словам, рептилии начали «спариваться как сумасшедшие» после низкого пролета над фермой вертолета «Чинук».

Владелец фермы Джон Левер объяснил, что пилоты вертолетов используют его предприятие в качестве ориентира для изменения курса, причем один пилот недавно опустил «Чинук» особенно низко, чтобы пассажиры на борту смогли сделать несколько фотографий крокодилов с воздуха.

«Все крупные самцы оживились и заревели, а затем, после того как вертолеты улетели, набросились на самок и спаривались как сумасшедшие. В звуковых волнах есть что-то такое, что их действительно возбуждает», – Джон Левер.

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Так что же такого особенного в низколетящих вертолетах, которые внезапно возбудили крокодилов? Герпетолог Марк О'Ши из Университета Вулвергемптона в Великобритании сказал, что есть несколько причин, по которым вертолеты могут спровоцировать такое «сексуальное безумие».

Одна из причин может быть связана с тем, что вертолеты звучат похоже на природные предупреждения о приближающейся грозе. Известно, что проливные дожди оказывают афродизиакальное действие на многие виды крокодилов. А гребнистые крокодилы (Crocodylus porosus) выбирают это время для спаривания, чтобы детеныши не тонули в паводковой воде после сильных дождей и штормов. Они спариваются во время грозы, поэтому потомство с большей вероятностью вылупится в более умеренных условиях.

Теплая и влажная погода обычно способствует брачному поведению, а октябрь – самое подходящее время для их спаривания в Северной Австралии, где и расположена крокодиловая ферма Левера.

Винты низколетящих вертолетов могут производить те же сигналы, которые сообщают крокодилам о приближении шторма. У крокодилов есть мультисенсорные органы, называемые покровными сенсорными органами (ISO), которые используются для обнаружения изменений вокруг, таких как движение в воде, атмосферное давление и звуки на чрезвычайно низких частотах.

«Я предполагаю, что нисходящий поток воздуха от большого и тяжелого вертолета создаст изменение давления, которое смогут обнаружить датчики ISO на крокодиловой коже. Падение атмосферного давления из-за нисходящего потока может напоминать изменение давления во время шторма», – Марк О'Ши.

Другое возможное объяснение, по словам О'Ши, заключается в том, что вертолеты «Чинуки» могут производить инфразвук – звуки настолько низкой частоты, что они незаметны для человеческого уха. Такие вибрации также могут улавливаться ISO крокодилов.

По словам О'Ши, такие вибрации играют важную роль в общении крокодилов. Звук мощных роторов может напоминать звук конкурирующих самцов крокодилов, ищущих себе пару, или звук самцов, шлепающих челюстями по воде – еще одно территориальное и брачное поведение.