Новогоднее чудо: в «Москвариуме» родился детеныш косатки

Появление малышки-косатки на свет с самого начала шло с осложнениями, но всё завершилось благополучно.

Первые в России роды косатки в искусственной среде завершились настоящим чудом – после долгих и сложных родов, когда, казалось бы, надежды на спасение детеныша уже не было, в «Москвариуме» родилась маленькая косатка — самка около 2 метров в длину и весом 150 кг. Сразу после появления на свет малышка поплыла и самостоятельно вынырнула на поверхность для первого вдоха. Сейчас мама и детеныш восстанавливаются и налаживают контакт друг с другом.

Рождение малышки с самого начала шло с определенными осложнениями. Весь процесс с момента появления плавника до рождения детеныша занял почти 10 часов, в то время как максимальная зафиксированная длительность родов у косаток до этого составляла 6,5 часов. Такая длительная продолжительность родов была связана со слабой родовой деятельностью, что могло привести к потере не только детеныша, но и самки.

С учетом отсутствия динамики продвижения детеныша по родовым путям, командой «Москвариума» было принято решение применить окситоцин для стимуляции родового процесса. В момент, когда команда уже отчаялась увидеть малыша живым и сосредоточилась на спасении самки, своевременно оказанная ветеринарная помощь помогла Нае родить живую и здоровую малышку.

Косатка Ная и новорожденная малышка Фото: «Москвариум»

«Сложно выразить свои эмоции в нескольких словах. Мы десять часов вместе с Наей боролись за положительный исход родов и в конце уже начали терять надежду. Когда малышка появилась на свет и сделала первый вдох, мы поняли, что новогодние чудеса действительно случаются», – Ирина Суворова, главный ветеринарный врач «Москвариума».

По словам Ирины, сейчас специалисты продолжают круглосуточное наблюдение за Наей и новорожденной — в первые несколько недель они находятся в зоне риска. Критично важно, чтобы Ная смогла восстановиться после сложных родов, наладила молочное кормление, а сам детеныш развивался без патологий и окреп.

Несмотря на длительные и сложные роды, Ная сразу приняла детеныша, начав заботиться о малышке и помогать ей осваиваться в пространстве. С первых минут жизни детеныша Ная взяла её во внутренний круг, чтобы оградить от препятствий. Малышка также сразу проявила интерес к маме, а плацента отошла своевременно спустя 9 часов после родов, и ожидается, что маленькая косатка начнет кормиться молоком в самое ближайшее время.

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Косатка Ная и новорожденная малышка Фото: «Москвариум»

«Появление детеныша Наи на свет — настоящее чудо и огромная радость для всех нас. Ная вновь обрела семью, что несомненно позитивно скажется на ее эмоциональном состоянии», – Александр Островский, главный тренер морских млекопитающих «Москвариума».

Сейчас главная задача команды — обеспечить животным покой и комфорт, поэтому мама и детеныш в ближайшее время не будут представлены широкой публике.