Новые виды карликовых кальмаров назвали в честь японских лесных духов

Два новых вида карликовых кальмаров были обнаружены в субтропических водах японского острова Окинава.

Два недавно обнаруженных головоногих моллюска были описаны в исследовании, опубликованном в журнале Marine Biology. Первый вид получил название карликовый кальмар Ханнана (Kodama jujutsu) в честь подводного фотографа Брэндона Райана Ханнана.

Второй вид получил название карликовый кальмар Рюкюань – Idiosepius kijimuna. Видовое название на латыни дано моллюску в честь мифического существа из окинавского фольклора. Согласно японским мифам, кидзимуны — это ёкаи, духи старых деревьев (особенно они предпочитают баньяновые деревья). Их описывают как рыжеволосых, похожих на маленьких детей существ, с большой головой. Кидзимуны — шаловливые духи и превосходные рыболовы. Как бы то ни было, у пойманной рыбы они обычно выедают только левый глаз, оставляя остальное.

Одна из самых известных проказ кидзимуны — улечься на грудь человека, который спит на улице в ночное время, отчего тот становится не в состоянии ни двигаться, ни дышать. Это явление известно как «канасибари». А ещё кидзимуну недолюбливают осьминогов и кур.

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Новооткрытый кальмар обитает в зарослях морских водорослей недалеко от берега, на глубине около двух метров от поверхности. Хотя этот вид был обнаружен еще в 2018 году, у исследователей было слишком мало экземпляров, чтобы сделать подробное описание животных.

Карликовый кальмар Ханнана Фото: Brandon Ryan Hannan

Второй новый вид, кальмар Ханнана (Kodama jujutsu) был обнаружен учёным Брэндоном Ханнаном. При первой встрече моллюск цеплялся за нижнюю часть кораллового рифа. Этот вид отнесли к новому роду кальмаров Кодама, также названный в честь мифического существа. Кодама – это призрачные древесные духи, которые, согласно мифам, обитают в древних лесах. Их можно встретить в аниме Хаяо Миядзаки «Принцесса Мононоке».

Собрать этих кальмаров было непросто; оба новых вида имеют максимальную длину около 1,2 сантиметра.

«Найти маленького кальмара размером с ноготь на мизинце непросто, потому что нужно учитывать множество вещей. Оба крошечных кальмара не только ведут ночной образ жизни, но, согласно исследованию, рюкюанские кальмары появляются здесь только зимой. Их местонахождение в летние месяцы остается загадкой», – говорит Джеффри Джолли из отдела изменения морского климата Окинавского института науки и исследований.