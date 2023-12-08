Новые виды карликовых кальмаров назвали в честь японских лесных духов

Два новых вида карликовых кальмаров были обнаружены в субтропических водах японского острова Окинава.
Два недавно обнаруженных головоногих моллюска были описаны в исследовании, опубликованном в журнале Marine Biology. Первый вид получил название карликовый кальмар Ханнана (Kodama jujutsu) в честь подводного фотографа Брэндона Райана Ханнана.
Второй вид получил название карликовый кальмар Рюкюань – Idiosepius kijimuna. Видовое название на латыни дано моллюску в честь мифического существа из окинавского фольклора. Согласно японским мифам, кидзимуны — это ёкаи, духи старых деревьев (особенно они предпочитают баньяновые деревья). Их описывают как рыжеволосых, похожих на маленьких детей существ, с большой головой. Кидзимуны — шаловливые духи и превосходные рыболовы. Как бы то ни было, у пойманной рыбы они обычно выедают только левый глаз, оставляя остальное.
Одна из самых известных проказ кидзимуны — улечься на грудь человека, который спит на улице в ночное время, отчего тот становится не в состоянии ни двигаться, ни дышать. Это явление известно как «канасибари». А ещё кидзимуну недолюбливают осьминогов и кур.
Новооткрытый кальмар обитает в зарослях морских водорослей недалеко от берега, на глубине около двух метров от поверхности. Хотя этот вид был обнаружен еще в 2018 году, у исследователей было слишком мало экземпляров, чтобы сделать подробное описание животных.
Второй новый вид, кальмар Ханнана (Kodama jujutsu) был обнаружен учёным Брэндоном Ханнаном. При первой встрече моллюск цеплялся за нижнюю часть кораллового рифа. Этот вид отнесли к новому роду кальмаров Кодама, также названный в честь мифического существа. Кодама – это призрачные древесные духи, которые, согласно мифам, обитают в древних лесах. Их можно встретить в аниме Хаяо Миядзаки «Принцесса Мононоке».
Собрать этих кальмаров было непросто; оба новых вида имеют максимальную длину около 1,2 сантиметра.
«Найти маленького кальмара размером с ноготь на мизинце непросто, потому что нужно учитывать множество вещей. Оба крошечных кальмара не только ведут ночной образ жизни, но, согласно исследованию, рюкюанские кальмары появляются здесь только зимой. Их местонахождение в летние месяцы остается загадкой», – говорит Джеффри Джолли из отдела изменения морского климата Окинавского института науки и исследований.
Читайте также
Новые виды карликовых кальмаров назвали в честь японских лесных духов
Почему в Австралии так много ядовитых животных?
Учёные наконец нашли златокрота, которого считали вымершим. И сфотографировали!
Кошки могут общаться с бактериями, живущими у них в анусе
У берегов Гватемалы нашли подводную гору высотой в две башни Бурдж-Халифа