Новый год в России будет теплым: температура выше нормы ожидается на половине территории страны

Везде, кроме разве что Дальнего Востока.

Температура воздуха выше нормы наблюдается на 60% территории России, а к новогодним праздникам повышенная для зимы температура будет на 40% территории страны, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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«Если смотреть на карту, процентов 60 территории страны покрыты красным цветом – температура выше нормы. 30 и 31 декабря уже до 40% сократится эта площадь», – Роман Вильфанд.

По его словам, до конца года теплая погода будет держаться на юге европейской России, на 6-8 градусов выше нормы. «Атлантическое тепло, которое постоянно будет перемещаться по более южным регионам, обусловит необычно теплую погоду на юге Урала и на юге Сибири», – сказал Вильфанд.

Он уточнил, что единственный регион, который держит удар перед натиском атлантических воздушных масс – Дальний Восток. Так, на востоке Якутии, в Магаданской области, на Чукотке и в Хабаровском крае температура будет минус 40 – минус 35 градусов. 30 и 31 декабря она еще понизится и будет на 6-8 градусов ниже нормы. Также «сибирские морозы» на Новый год будут на востоке Красноярского края.

При этом Вильфанд отметил, что к концу недели в ряде регионов также начнется постепенное понижение температуры. Она понизится в регионах верхней Волги, в Поволжье и на Урале. «На Волге температура 30 и 31 числа будет на 7-8 градусов ниже нормы. Ночные температуры на Волге будут достигать 20-23 градусов, мороз приличный. И даже днем около 12-16 градусов ниже ноля», – добавил Вильфанд.