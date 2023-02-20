Новый вид лягушки назвали в честь Джона Р. Р. Толкина

Ученые решили, что лягушка прибыла прямо из Средиземья.

Ученые обнаружили в Эквадоре новый вид речной лягушки с бледно-розовыми глазами и пальцами с золотыми крапинками. И решили, что она выглядит просто фантастически – как минимум, будто прибыла из самого Средиземья. Вот почему герпетологи, открывшие лягушку, дали ей научное имя Hyloscirtus tolkieni в честь Дж. Р. Р. Толкина, автора классических произведений в жанре «высокого фэнтези», в том числе повести «Хоббит» и эпопеи «Властелин колец».

«Новый вид лягушек имеет удивительную окраску, и кажется, что он живет в фантастической вселенной, подобной той, что была создана Толкином», – Диего Сиснерос-Эредиа, директор Музея зоологии Университета Сан-Франциско-де-Кито (USFQ).

Н. tolkieni – маленькая лягушка серовато-зеленого цвета, которая в длину достигает 6,5 сантиметра. У нее золотисто-желтое горло, брюхо, бока и нижняя сторона конечностей. Пальцы лягушки тоже покрыты черными пятнышками и широкими полосами. Амфибия смотрит на мир притягательной парой розовых глаз с черной обводкой. Эти глаза напомнили исследователям сказочных животных в любимых всеми фэнтезийных мирах.

Ученые обнаружили H. tolkieni в национальном парке Рио-Негро-Сопладора, практически неизученном районе первозданного парамо – экосистемы альпийской тундры, расположенной между верхней линией леса (высота около 3100 м) и линией постоянного снежного покрова, охраняемых с 2018 года и занимающего более 75 000 гектаров.

Как и другие виды речных лягушек, эта обитает в чистых горных реках и ручьях высокогорных Анд. Головастики созревают у скал на порогах, а взрослые лягушки предпочитают защиту пышной растительности на берегах рек.

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«В течение нескольких недель мы исследовали различные районы национального парка Рио-Негро-Сопладора, прогуливаясь от лугов парамо на высоте 3100 метров до лесов на высоте 1000 метров. Здесь мы нашли всего одну особь этой лягушки», – Хуан Карлос Санчес Нивисела, младший научный сотрудник Музея зоологии USFQ и Национального института биоразнообразия.

Научные экспедиции в этом регионе Эквадора привели к открытию большого количества новых видов с 2020 года.

«Тропические Анды – это волшебные экосистемы, в которых присутствуют одни из самых замечательных видов флоры, грибов и фауны в мире. К сожалению, лишь немногие районы хорошо защищены от негативного воздействия человека. Вырубка лесов, неустойчивое расширение сельского хозяйства, добыча полезных ископаемых, инвазивные виды и изменения климата серьезно влияют на биоразнообразие Анд», – говорит Сиснерос-Эредиа.

В результате, согласно заявлению ученых, 57% видов амфибий в Эквадоре находятся под угрозой исчезновения.