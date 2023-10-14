Новый вид улиток назвали в честь песни покойного музыканта Джимми Баффета

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Исследователи обнаружили новый вид ярко-желтой улитки, прячущейся на коралловом рифе на архипелаге Флорида-Кис. Эти крохотные брюхоногие моллюски, у которых нет традиционной раковины, могут стрелять токсичной паутиной слизи.

Новый вид, названный Кайо Маргарита (Cayo margarita) в честь песни покойного музыканта Джимми Баффета, был обнаружен в единственной системе барьерных рифов в Соединенных Штатах. Яркий оттенок улитки и ее непосредственная близость к береговой линии Флориды вдохновили исследователей назвать улитку в честь песни Баффета Margaritaville.

С. margarita вырастает примерно до сантиметра и использует свою токсичную слизистую сеть для улавливания планктона, водорослей и детрита. Эти улитки проводят всю свою жизнь в одном и том же местечке на рифе и полагаются на океанские течения, которые переносят пищу мимо их слизистых сетей.

Исследователи описали новый вид улиток в исследовании, опубликованном 9 октября в журнале PeerJ – там же они рассказали о близкородственной улитке лаймово-зеленого цвета по имени Cayo galbinus, которая недавно была обнаружена теми же исследователями на коралловых рифах в Белизе.

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Улитка Cayo galbinus Фото: R. Bieler

Эти два вида принадлежат семейству Vermetidae, также известному как червячковые улитки, поскольку они не используют панцирь для защиты своего мягкого тела. Вместо этого их модифицированные раковины действуют как привязь, удерживающая их на рифе.

С. margarita и C. galbinus могут быть одними из немногих морских существ, которые будут процветать в результате изменения климата. Улитки предпочитают постоянно прикрепляться к мертвым кораллам, которые становятся все более распространенными по мере повышения температуры океана и обесцвечивания кораллов. Однако мертвые рифы могут означать, что им будет доступно меньше еды.