Новый выводок самой знаменитой тигрицы попал на видео в Приморье

Новых для науки детенышей известной на весь мир самки амурского тигра под номером Т 41F запечатлела фотоловушка дирекции заповедников «Земля леопарда».

Знаменитая мама T 41F стала известнейшей среди амурских тигров благодаря именитому фотографу-анималисту Сергею Горшкову. Фотография этой большой кошки из национального парка оказалась лучшей в самом престижном фотоконкурсе дикой природы Wildlife Photographer of the Year 2020. Тигрица попала на обложки мировых газет и журналов, на фотовыставки во многих мировых столицах. Ранее мы уже писали о том, что она стала мамой, а теперь самка уже вместе с новым выводком котят попала на фотоловушку.

На видео тигрята показали навыки эквилибристики, уверенно преодолев реку по упавшему дереву. Ученые впервые получили данные из дикой природы об этом самом скрытном выводке звездной тигрицы и впервые отметили тигрят на природном «мосте».

Реклама

На уникальных кадрах впервые запечатлен переход по бревну через замерзшую реку двух десятимесячных котят амурского тигра. Один из отпрысков предпочел «воздушной» переправе твердую землю, а второй преодолел непростой путь по стволу до конца. После тигриная семья поспешила удалиться из кадра.

Интересно, что в отличие от котят, мать двойни с самого начала решила идти по льду реки. Проанализировав новый материал, ученые определили, с чем связано поведение юнцов.

«Бревно для тигрят выглядит привлекательнее, чем гладкая поверхность застывшей реки. Это связанно с тем, что сейчас, в возрасте 9-10 месяцев, тигрята проявляют повышенную исследовательскую активность, изучают всё новое и интересное, то, что выделяется в окружающем ландшафте. Такие упражнения также способствуют развитию вестибулярного аппарата и важного для хищников чувства равновесия», – отметила Дина Матюхина, старший научный сотрудник ФГБУ «Земля леопарда».

Амурский тигр – самый северный подвид тигра на планете. Основной ареал находится на юге Дальнего Востока России. Группировка этих диких кошек живет в лесах юго-западного Приморья, где находится под надежной защитой в нацпарке «Земля леопарда». За кошками здесь чутко наблюдают 500 автоматических камер, образуя крупнейшую в России сеть фотомониторинга. По последним данным, на охраняемых территориях «Земли леопарда» зафиксированы 58 взрослых амурских тигров. Здесь – самая высокая численность амурского тигра среди всех охраняемых территорий России.