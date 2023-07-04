Обезьяна из зоопарка съела труп своего детеныша. Биологи утверждают – этому есть логичное объяснение

Инцидент произошел в чешском зоопарке.

Кумаси, (самка дрила, примата из семейства мартышковых) родила детеныша. Это случилось в сафари-парке «Двур Кралове» в Чехии. Но восемь дней спустя младенец умер – причина смерти так и не была установлена, но известно, что при рождении детеныш был здоров.

Кумаси носила труп своего ребенка почти два дня и не позволяла смотрителям забрать тело. К концу второго дня Кумаси начала есть своего мертвого ребенка. Она проглотила большую часть останков, прежде чем тело в конце концов у нее отобрали. Ни одна другая обезьяна в вольере не притронулась к трупу.

Недавно исследователи описали этот случай в научном журнале. По их словам, неясно насколько распространен подобный каннибализм, но, вероятно, подобное происходит «очень редко».

«В научной литературе вы можете найти только редкие упоминания. Это делает недавний случай каннибализма одним из наиболее хорошо изученных инцидентов на сегодняшний день», – Элизабетта Паладжи, биолог приматов из Пизанского университета в Италии.

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Паладжи объясняет, что мать два дня носила своего детеныша, либо оплакивая его, либо не желая признавать, что он мертв. Кумаси постоянно приближала свое лицо к глазам трупа, словно пытаясь привлечь взгляд своего детеныша.

«Обезьяны и человекообразные обезьяны часто так осматривают лицо своих мертвых детенышей, возможно, ожидая увидеть движения глаз. Когда матери не получают никакой обратной связи от ребенка, это, вероятно, означает, что что-то идет не так», – говорит Паладжи.

То, что последовало дальше, с человеческой точки зрения было ужасающим поступком, но исследователи считают, что у Кумаси были веские причины съесть своего мертвого детеныша.

«Если брать во внимание невероятные затраты репродуктивной энергии матерей приматов, каннибализм можно считать адаптивной эволюционной чертой, которая помогает матери восстановиться после беременности», – Элизабетта Паладжи.

Паладжи утверждает, что это может увеличить ее шансы на репродуктивный успех в будущем.

«Тот факт, что мать не делила тушу с другими членами группы, подтверждает гипотезу о питательной пользе каннибализма: другие обитатели вольера не нуждались в дополнительных питательных веществах», – говорит Паладжи.

Это не первый раз, когда младенческий каннибализм объясняется как способ повысить репродуктивный успех. В 2019 году исследователи, наблюдавшие за популяцией белолицых обезьян-капуцинов (Cebus imitator) в национальном парке в Коста-Рике, стали свидетелями того, как самка поедала останки младенца, умершего после падения с дерева. Самка не была матерью младенца, но через две недели родила, что позволяет предположить, что она обратилась к каннибализму только для того, чтобы получить дополнительные питательные вещества для своего потомства.

Исследователи считают, что возраст детеныша в чешском зоопарке также мог сыграть свою роль в том, что его съели. Чем младше детеныш, тем меньше вероятность того, что привязанность матери к младенцу станет достаточно сильной, чтобы предотвратить материнский каннибализм.