Обезьяны-капуцины стали каннибалами?

Это чрезвычайно редкое явление у приматов.

Исследователи в течение 37 лет наблюдали за популяцией белолицых обезьян-капуцинов (Cebus imitator), документируя их жизнь в национальном парке Санта-Роза в Коста-Рике. За это время ученые не разу не сталкивались со случаями каннибализма среди этих приматов, но все изменилось однажды.

Команда описала ужасный инцидент в статье, опубликованной в журнале Ecology and Evolution.

Наблюдая за небольшой группой обезьян, ученые услышали крики с высоты ближайшего дерева. Детеныш возрастом 10 дней, обозначенный как CT-19, упал на землю, а его мать — СТ — спрыгнула вниз, чтобы забрать младенца. СТ дважды пыталась забраться с ним на дерево, но детеныш снова срывался и дважды упал. Наконец, он лег на землю без движения, а другие обезьяны собрались вокруг, чтобы осмотреть труп.

К месту происшествия подошел двухлетний самец и начал покусывать ногу мертвой обезьяны. По словам исследователей, «хотя СТ не предпринимала попыток забрать труп, она оставалась рядом». Затем другая 23-летняя самка отогнала молодого самца от тела и начала грызть труп, начиная с левой ноги. В течение получаса самка съела всю нижнюю половину младенца, оставив только голову, грудь и руки.

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Снимки на месте инцидента, сделанные учёными Фото: N. Ferrero / M. Nishikawa

Авторы отмечают, что до кончины этого детеныша у приматов Центральной и Южной Америки было зарегистрировано только восемь случаев каннибализма, и ни разу в этом не были замешаны капуцины. Хотя ученые не видели, почему изначально упал СТ-19, они подозревают, что в его падении мог быть виноват взрослый самец, который толкнул или каким-либо иным образом напал на детеныша.

Cebus imitator обычно питаются растениями и мелкими животными, такими как ящерицы, белки и птицы. Когда они ловят добычу, то как правило, начинают кусать ее за лицо, чтобы самим не быть укушенными и заставить жертву замолчать. При этом, обычно капуцины съедают всю добычу целиком, поодиночке или группой. Однако, поедая сородича обезьяны повели себя иначе, оставив нетронутой всю верхнюю половину трупа.

Большинство других обезьян поблизости только осматривали труп или же делали угрожающие жесты в отношении него. Исследователи предполагают, что те немногие обезьяны, которые обратились к каннибализму, возможно, сделали это из-за недостатка каких-то питательных веществ в своем рационе.

Примерно через две недели после поедания СТ-19 самка капуцина родила собственных детенышей, что означает, что во время инцидента она находилась на поздних сроках беременности. Молодого самца недавно отлучили от собственной матери, поэтому он только начал сам заботиться о себе, когда СТ-19 упал с верхушки дерева.

Эти обстоятельства намекают, что капуцины могут превратиться в каннибалов, когда отчаянно нуждаются в дополнительных питательных веществах, но, поскольку каннибализм приматов наблюдается очень редко, это всего лишь гипотеза.