Как выглядел самый большой муравейник Подмосковья

Несколько лет назад в Подмоковье обнаружили огромный муравейник. Его нашли биологи, которые по заказу Министерства экологии вели мониторинг редких видов флоры и фауны.

Гнездо рыжих лесных муравьев несколько лет назад нашли в лесах Клинского района, его высота около 1,7 метра, а диаметр основания 2,5 метра По отзывам экспертов, такие муравейники встречаются в настоящее время в Подмосковье чрезвычайно редко: этот является самым крупным из всех встреченных в последние годы. Специалисты отмечают, что благодаря своим размерам муравейник устоял даже при попытке кабанов разрыть его.

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Для человека рыжие лесные муравьи не представляют никакой опасности. Они исключительно полезны, поскольку уничтожают огромное число вредных для леса насекомых. Принято считать, что один средний по размерам муравейник очищает от вредителей примерно четверть гектара леса. Конечно, если потревожить муравьиную семью, ее члены станут отчаянно защищаться, кусаясь и брызгая едкой муравьиной кислотой. Но беспокоить их ни в коем случае не следует. Всего на территории Подмосковья обитает 41 вид муравьев, в том числе черноголовый муравей, занесенный в Красную книгу Московской области.

Министерство экологии и природопользования Московской области