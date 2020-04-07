Образцовый отец: илистый прыгун

Самцы этих необычных во всех смыслах рыб отдают собственным детям воздух, которым дышат.

Изучать неуловимую рыбу, которая живет в черной грязи, очень сложно. Поэтому научные знания о многих видах илистых прыгунов неполные, а то, что известно наверняка, кажется странным. Например, у одного вида прыгунов глаза выдаются из глазниц. Чтобы смочить глаза, рыба глубоко «втягивает» их в глазные впадины, а затем выпускает обратно. Поэтому и вид называется Boleophthalmus – «вытолкнутый глаз».

Несколько десятков видов илистых прыгунов обитают в мангровых лесах и прибрежных экосистемах по всему миру.

Некоторые виды илистых прыгунов живут в тропических прибрежных зонах. В брачный сезон самцы раздувают плавники и высоко выпрыгивают в воздух. Если представление самке понравится, она пойдет за избранником в нору, чтобы предаться любви вдали от посторонних глаз. Атсуси Исиматсу и его коллегам из Университета Нагасаки удалось однажды подглядеть за процессом (помимо запаса терпения ученым понадобился эндоскоп).

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Фото: budak / Flickr

Выяснилось, что самец строит пещерку, в которую ведет один или два входа. Частично она заполнена водой, но сводчатый потолок позволяет сохранить воздушный пузырь. Самка откладывает икру на потолок, и самец ее оплодотворяет. Затем самка удаляется, а самец остается ухаживать за икрой. Чтобы обеспечить необходимый уровень кислорода, заботливый отец раз за разом всплывает на поверхность, заглатывает воздух и, вернувшись в нору, выдыхает его. Коллега Исиматсу Карен Мартин предположил, что самец таким образом доставляет икринкам до ста порций воздуха.

Но этим отцовские обязанности не ограничиваются: Карен выдвинул версию, что илистый прыгун следит за приливами и временем, чтобы в нужный момент начать точно так же «выносить» воздух из норы. Когда пещерку заливает водой, из икринок вылупляются мальки – и уплывают из убежища.