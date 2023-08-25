Одна из старейших косаток в неволе умерла в океанариуме Майами

Лолита так и не дожила до своего возвращения в океан, которого добивались активисты.

57-летняя косатка Лолита умерла в океанариуме Майами. Представители учреждения заявили, что в последние несколько дней Лолита проявляла «серьезные признаки дискомфорта». После того, как медицинская бригада оказала ей «немедленное и интенсивное» лечение, она умерла – предположительно, от заболевания почек.

«Лолита была источником вдохновения для всех, кому посчастливилось услышать ее историю, и особенно для народа ламми, который считал ее членом семьи. Те из нас, кто имел честь и привилегию проводить с ней время, навсегда запомнят ее прекрасный дух», – говорится в сообщении океанариума.

Ламми – индейское племя, проживающее на побережье штата Вашингтон и на юге Британской Колумбии, недалеко от вод, где была поймана Лолита.

В марте в океанариуме объявили, что 57-летнюю Лолиту, которую также иногда зовут Токи, собираются выпустить обратно в океан. Исследователи обнаружили природный морской «вольер» у штата Вашингтон – это были воды, куда до сих пор заплывают сородичи Лолиты. Считается даже, что ее 95-летняя мать еще жива.

Мэр округа Майами-Дейд Даниэлла Левин Кава заявила, что местные жители были «глубоко опечалены», узнав о кончине Лолиты.

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«Нашим коллективным желанием было увидеть Токи в ее родных водах, и мы убиты горем, узнав об этой внезапной утрате», – Даниэлла Левин Кава.

Лолита – одна из старейших косаток в неволе. Теперь ее выпустят в океан читать

По данным организации «Друзья Токи», Лолита была одной из двух старейших косаток в неволе – и единственной косаткой, пойманной в водах США и все еще находящейся в неволе. Ее поймали на северо-западе Тихого океана в 1970 году. Лолита перестала выступать перед публикой в 2022 году и жила в резервуаре размером 25 на 10 метров.

«Друзья Токи» выступали за освобождение Лолиты и сотрудничали с океанариумом, чтобы подготовить косатку к перелету через всю страну и переселению в океан. Активисты добились того, чтобы косатку переселили из тесного бассейна в родные воды на северо-западе Тихого океана: так Лолита могла прожить остаток своих дней на воле – пусть и в огороженных водах океана под присмотром специалистов (отпускать такую старую косатку в дикую природу было бы небезопасно для нее). Но она не успела дожить до этого момента.

Ветеринарные специалисты некоммерческой организации регулярно оценивали состояние здоровья Лолиты. В их последнем отчете от 31 июля говорилось, что Лолита находилась в «относительно стабильном» состоянии, она была довольно энергична и не теряла аппетит, но испытывала приступы дискомфорта в животе.