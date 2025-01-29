Охотники за кораллами наткнулись на крохотного краба-симпатягу

Детёныш камчатского краба сразу же стал звездой социальных сетей.

Исследователи кораллов в Мексиканском заливе случайно подняли на борт симпатичного безбилетника – и ни разу не пожалели об этом.

Очаровательный детеныш, предположительно представитель вида Neolithodes agassizii, которые обитают в Западной Атлантике на глубине от 200 до 1900 метров, оказался на борту благодаря пластиковому пакету. Учёные собирали образцы кораллов и случайно прихватили малыша вместе со своим уловом.

Специалисты предположили, что молодой симпатяга мог случайно принять пакет за морскую свинью (Scotoplanes). Cпины этих морских млекопитающих камчатские крабы часто используют для укрытия во время передвижения по морскому дну.

Важно отметить, что к «настоящим» крабам из инфраотряда Brachyura наш малыш отношения не имеет – последний его с ними общий родственник существовал на Земле 250 миллионов лет назад. На самом деле это рак! Neolithodes agassizii относится к так называемым неполнохвостым крабам (Anomura) из семейства крабовидных раков-отшельников, которые утратили свои дома-ракушки 25 миллионов лет назад. У камчатских («королевских») крабов всего шесть ног, а не восемь, и две клешни, которые отличаются по размеру – это можно заметить даже по снимку с детенышем.

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Сейчас крабик не более пальца в длину, но со временем он вырастет до 12 сантиметров (не считая ног) и отрастит на спине свои знаменитые шипы.