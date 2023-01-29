Оказалось, что этот редкий заяц из Японии выполняет уникальную роль в экосистеме

Он распространяет семена местного растения.

Важнейший фрагмент жизненного цикла одного растения-паразита происходит в животах потомков древней линии зайцев. Речь идет о лазающем зайце, также известном как японский древесный заяц (Pentalagus furnessi).

Животное находится на грани исчезновения и обитает только на двух островах, японского архипелага Рюкю – Амами-Осима и Токуносима. По оценкам исследователей в дикой природе осталось менее пяти тысяч особей лазающего зайца. Жизнь этих животных окутана тайной, но они, как выяснилось, играют удивительную экологическую роль в качестве распространителей семян.

Распространение семян – основной момент в жизненном цикле растения, когда оно может переместиться на новое место. Таким образом, это рассредоточение имеет решающее значение для понимания того, как поддерживаются популяции растений и как виды будут реагировать на изменение климата, говорит Халдре Роджерс, биолог из Технологического института Вирджинии в Блэксбурге.

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«Но пока мы не знаем, как рассеиваются семена большинства растений в мире», – Халдре Роджерс.

Жители островов Рюкю первыми заметили, что лазающие зайцы грызли плоды другого местного вида, растения Balanophora yuwanensis, говорит Кенджи Суэцугу, биолог из Университета Кобе в Японии.

Считалось, что зайцы предпочитают питаться вегетативными органами растений, листьями и стеблями, а таким образом семена не распространяются, так как находятся в плодах.

Чтобы подтвердить сообщение местных жителей, Суэцугу и аспирант Хирому Хашиваки установили на острове камеры-ловушки. Исследователям удалось 11 раз зафиксировать, как животные жевали плоды баланофоры, но им еще нужно было проверить, пережили ли семена путешествие по организму зайцев.

Лазающего зайца застали за поеданием плодов растения Balanophora yuwanensis Фото: Kenji Suetsugu

Команда экспертов отправилась на субтропические острова и собрала заячьи экскременты, обнаружив внутри семена баланофоры, которые все еще можно было вырастить. Проглатывая семена и испражняясь в другом месте, зайцы явно действовали как распространители семян.

Растения Balanophora паразитируют и не имеют хлорофилла, поэтому они не могут использовать фотосинтез для производства собственной пищи. Вместо этого они высасывают энергию из растения-хозяина.

«Таким образом, зайцы, вероятно, обеспечивают важную связь между Balanophora и ее хозяевами», – говорит Суэцгу.