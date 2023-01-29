Оказалось, что этот редкий заяц из Японии выполняет уникальную роль в экосистеме

Он распространяет семена местного растения.
Важнейший фрагмент жизненного цикла одного растения-паразита происходит в животах потомков древней линии зайцев. Речь идет о лазающем зайце, также известном как японский древесный заяц (Pentalagus furnessi).
Животное находится на грани исчезновения и обитает только на двух островах, японского архипелага Рюкю – Амами-Осима и Токуносима. По оценкам исследователей в дикой природе осталось менее пяти тысяч особей лазающего зайца. Жизнь этих животных окутана тайной, но они, как выяснилось, играют удивительную экологическую роль в качестве распространителей семян.
Распространение семян – основной момент в жизненном цикле растения, когда оно может переместиться на новое место. Таким образом, это рассредоточение имеет решающее значение для понимания того, как поддерживаются популяции растений и как виды будут реагировать на изменение климата, говорит Халдре Роджерс, биолог из Технологического института Вирджинии в Блэксбурге.
«Но пока мы не знаем, как рассеиваются семена большинства растений в мире», – Халдре Роджерс.
Жители островов Рюкю первыми заметили, что лазающие зайцы грызли плоды другого местного вида, растения Balanophora yuwanensis, говорит Кенджи Суэцугу, биолог из Университета Кобе в Японии.
Считалось, что зайцы предпочитают питаться вегетативными органами растений, листьями и стеблями, а таким образом семена не распространяются, так как находятся в плодах.
Чтобы подтвердить сообщение местных жителей, Суэцугу и аспирант Хирому Хашиваки установили на острове камеры-ловушки. Исследователям удалось 11 раз зафиксировать, как животные жевали плоды баланофоры, но им еще нужно было проверить, пережили ли семена путешествие по организму зайцев.
Команда экспертов отправилась на субтропические острова и собрала заячьи экскременты, обнаружив внутри семена баланофоры, которые все еще можно было вырастить. Проглатывая семена и испражняясь в другом месте, зайцы явно действовали как распространители семян.
Растения Balanophora паразитируют и не имеют хлорофилла, поэтому они не могут использовать фотосинтез для производства собственной пищи. Вместо этого они высасывают энергию из растения-хозяина.
«Таким образом, зайцы, вероятно, обеспечивают важную связь между Balanophora и ее хозяевами», – говорит Суэцгу.
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