Океанографы бьют тревогу: Атлантический океан теряет систему течений

Атлантическая меридиональная опрокидывающая циркуляция (АМОЦ) играет важную роль в транспортировке тепла и поглощении углекислого газа.

Климатологи и океанологи опасаются, что Атлантическая меридиональная опрокидывающая циркуляция – важнейшая система течений в океане – может перестать существовать уже в этом веке.

Подобные опасения исследователи выразили в недавно опубликованном открытом письме, подписанном 44 океанографами из 15 стран. В письме ученые предупредили, что риск коллапса циркуляции был «сильно недооценен» и будет иметь «разрушительные и необратимые последствия» для всего мира.

Атлантическая меридиональная опрокидывающая циркуляция (АМОЦ) – это система поверхностных и термохалинных (создаваемых за счет перепада плотности) океанических течений в Атлантическом океане, включающая в себя знаменитый Гольфстрим. В глобальном климате она играет роль конвейера, транспортируя в северное полушарие до 25% «тепла» и перенося холодную воду на юг. Помимо этого АМОЦ также ежегодно поглощает около 700 миллионов тонн углерода.

Реклама

В прошлом году климатологи уже выразили опасения, что АМОЦ может перестать существовать в прежнем виде уже к 2025 году. Все больше исследований указывает на то, что рост антропогенных выбросов парниковых газов и таяние североатлантических льдов на фоне глобального потепления приводят к замедлению АМОЦ, а значит, к его возможному краху.

Ведущий автор открытого письма Стефан Рамсторф в разговоре с Live Science предупредил о серьёзных последствиях этого уже «немаловероятного события». Он отмечает, что в основном нарушение циркуляции приведёт к похолоданию в странах Ирландии, Шотландии, Скандинавии и Исландии. При этом, в сочетании с повышением температуры в Южной Европе, вызванной глобальным потеплением, это увеличит риски природных катаклизмов, наводнений, штормов, повышение уровня воды в северной части Атлантического океана и угнетению морской жизни.

Коллапс АМОЦ также ожидаемо приведёт к росту углекислого газа в атмосфере – в настоящее время именно океан поглощает 25% наших выбросов CO2 благодаря переносу углекислого газа на глубину за счет процесса газообмена.