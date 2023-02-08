Олени оказались пристанищем старых вариантов коронавируса

Согласно новому исследованию, даже после того, как дельта-вариант SARS-CoV-2 стала доминирующим вариантом у людей, альфа и гамма продолжали циркулировать у белохвостых оленей.

Исследования показали, что люди занесли коронавирус в популяции белохвостых оленей (Odocoileus virginianus) в США и Канаде, и что олени могут передавать вирус друг другу.

Новое исследование предполагает, что альфа- и гамма-варианты коронавируса продолжали циркулировать и развиваться у белохвостых оленей даже после того, как они перестали широко распространяться среди людей.

Результаты, основанные на образцах, собранных до декабря 2021 года, дают больше доказательств того, что олени могут быть «резервуаром» вируса. Это значит,. что они могут стать потенциальным источником тех вариантов COVID-19, которые могут вернуться в человеческую популяцию.

«В Северной Америке очень большая популяция диких животных находится в постоянном и очень интенсивном контакте с людьми», – Диего Диль, вирусолог из Корнельского университета и автор исследования.

Предыдущие исследования оленей показали, что люди сами «поселили» коронавирус в популяции белохвостых оленей в США и Канаде, и что олени могут заражать друг друга Ученые не уверены, как именно люди передают вирус оленям, но они предполагают, что это может произойти, когда туристы и местные жители кормят оленей или животные роются в мусорках в поисках пищи.

Масштабы риска, который инфицированные олени представляют для человека, остаются неясными. Ученые задокументировали один случай, который, скорее всего, возник в результате передачи вируса от оленя к человеку в Онтарио, и они отмечают, что охотники и другие лица, регулярно контактирующие с животными, потенциально могут заразиться от них вирусом.

Для нового исследования доктор Диль и его коллеги проанализировали около 5500 образцов тканей, собранных у оленей, убитых охотниками в штате Нью-Йорк с сентября по декабрь в 2020 и 2021 годах. В сезоне 2020 года только 0,6% образцов дали положительный результат на вирус, а в сезоне 2021 года этот показатель вырос до 21%.

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Генетическое секвенирование показало, что в сезоне 2021 года у оленей присутствовали три различных варианта – альфа, гамма и дельта. В то время дельта все еще была распространена среди жителей Нью-Йорка. Но альфа и гамма практически исчезли, особенно в сельской местности штата, где были обнаружены зараженные олени.

Ученые также сравнили геномные последовательности вирусных образцов, которые они обнаружили у оленей, с теми, что были взяты у людей. У оленей все три варианта имели новые мутации, отличающие их от человеческих последовательностей. Но исследователи обнаружили, что образцы альфа и гамма более значительно отличались от человеческих последовательностей, чем образцы дельты.

«В совокупности результаты показали, что альфа и гамма, вероятно, циркулировали среди оленей и накапливали новые мутации в течение нескольких месяцев после того, как они распространились среди людей. Это также может стать проблемой для здоровья животных», – Суреш Кучипуди, ветеринарный микробиолог из Университета штата Пенсильвания.

Это открытие не только вызывает опасения, что олени могут быть источником новых вариантов коронавируса, которые могут передаваться людям. Это также повышает вероятность того, что вирус может развиваться так, что будет представлять больший риск для диких животных.

Исследование подчеркивает необходимость постоянного наблюдения за популяциями диких оленей. Диль и его коллеги готовятся проанализировать оленей из охотничьего сезона 2022 года, чтобы определить, остается ли вирус широко распространенным среди оленей и какие варианты могут циркулировать.

Центры по контролю и профилактике заболеваний рекомендуют охотникам на оленей принимать ряд основных мер предосторожности, чтобы снизить риск заражения, включая ношение масок при работе с дичью и тщательное мытье рук после этого.