Оленя застали за поеданием змеи. Почему учёные не удивлены?

Ученые говорят, что это не так уж и странно.

Белохвостого оленя (Odocoileus virginianus) сняли на видео, когда он мирно жевал змею на обочине дороги в Техасе.

На 22-секундном ролике олень смотрит прямо камеру и уплетает мертвую змею, будто это одна вкусная спаггетина. Ролик был опубликован в соцсетях жителем Техаса и вызвал ажиотаж у пользователей.

Ни для кого не секрет: природа не задумывала оленей мясоедами. Они травоядные и получают нужные питательные вещества из целлюлозы – волокнистого ингредиента, из которого состоят стенки растительных клеток. Для этого у них есть четырехкамерный желудок, который необзодим, чтобы превратить всю съеденную растительность в энергию. Но оказывается, иногда олени не прочь побыть плотоядными.

Этих мирно выглядящих копытных заставали за поеданием мяса и раньше. На одном из роликов олень целиком проглатывает живую рыбу, а на других кадрах животное, не задумываясь, ворует кусок стейка в закусочной. Кроме того, фотоловушки фиксировали, как олени ели мертвых кроликов.

Это не разовые наблюдения. В 1988 году исследователи в Шотландии изучали благородных оленей, обезглавливающих птенцов морских птиц и грызущих их ноги и крылья. А в исследовании 2017 года олень описан как один из ряда падальщиков на местах разложения человеческого трупа. Исследование проводилось на «экспериментальной ферме тел» (это центр, где специалисты изучают, как разлагаются тела).

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Но что стоит за этим поведением? На самом деле оно может быть вполне логичным средством выживания. Оленям может не хватать навыков, чтобы охотиться, убивать и терзать добычу, но кто будет отказываться от уже готового источника минералов, белков и жиров, когда он разлагается прямо перед тобой? По сравнению с растениями, которые желудки оленей должны перерабатывать долго и усердно, это легкий путь получения питательных веществ.

Исследователи считают, что такие диетические обходные пути могут совпадать с периодами, когда оленям требуется больше питательных веществ. Одно исследование, опубликованное в прошлом году, показало, что они могут есть мясо, когда им нужен всплеск роста для развития или поддержания роста своих рогов.

Тем не менее, олени не являются единственными травоядными, которых заставали за поеданием мяса. Известно, что африканская антилопа под названием кустарниковый дукер (Sylvicapra grimmia) ест ящериц и даже иногда питается падалью, если стервятники не добираются до нее первыми. Также в Африке широко распространен феномен жирафов, которые грызут кости мертвых животных.

Всех этих животных мы называем травоядными. Но природа напоминает нам, что там, где на карту поставлено выживание, наши четко очерченные границы могут стать немного размытыми.