Опоссумы и еноты с GPS-ошейниками отомстят питонам за свою смерть

Исследователи из Ки-Ларго нашли средство в борьбе с инвазивными змеями.

Исследователи дикой природы, изучающие млекопитающих в заповеднике Ки-Ларго, обнаружили потенциально новаторский, но довольно печальный способ обнаружения и уничтожения инвазивных бирманских питонов.

Проблема с тигровыми питонами во Флориде появилась около 30 лет назад, когда змей завезли туда из Юго-Восточной Азии. Питоны расплодились в регионе Эверглейдс, занимающем южную четверть полуострова, и начали истреблять и выживать с территории местную фауну. Власти штата неоднократно устраивали конкурсы для охотников на питонов, призванные сократить поголовье инвазивного вида. За убитых змей выплачивается денежное вознаграждение. Самый большой инвазивный питон, когда-либо зарегистрированный во Флориде, был длиной 5,5 метра.

Команда, наблюдающая за поведением енотов и опоссумов в городах и на окраинах местного заповедника дикой природы, надела на десятки млекопитающих ошейники с GPS и отслеживала их местонахождение в течение нескольких месяцев.

В сентябре прошлого года, примерно через пять месяцев после начала исследования, один из ошейников опоссумов подал сигнал об отсутствии движения. Ученые предположили, что опоссума сбила машина или убила местная собака, но затем, через несколько часов, ошейник снова начал двигаться.

«Это характерный признак того, что животное съела змея», – Майкл Коув, куратор млекопитающих в Музее естественных наук Северной Каролины.

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Исследователи предположили, что змея, проглотившая опоссума, некоторое время находилась без движения, переваривая пищу, а затем снова поползла по своим делам Но даже с трекером исследователям потребовалось время, чтобы подтвердить свою догадку и обнаружить рептилию в лабиринте подземных карманов и пещер заповедника.

Сигналы показывали, что ошейник находился под землей. Только через месяц удалось выследить змею и поймать ее. Они обнаружили самку длиной 3,6 метра и весом 30 кг, полную яичных фолликулов. Такие крупные самки могут отложить около 100 яиц. Удаление их из экосистемы похоже на избавление от десятков, если не сотен будущих змей. Команда усыпила ее, вскрыла и извлекла из желудка рептилии тот самый ошейник, который они надеются вскоре надеть на другого опоссума.

Коув и его коллеги по исследованию считают, что этот метод поможет контролировать взрывной рост популяции инвазивных питонов, которые десятилетиями уничтожает экосистему Южной Флориды.

«Изначально исследование было направлено на то, чтобы выяснить, что происходит, когда еноты и опоссумы разоряют мусорные баки и питаются остатками человеческой или кошачьей еды, вместо того чтобы есть местные семена и фрукты», – Майкл Коув.

Оба вида потребляют много местных фруктов и испражняют семена в разных местах, становясь важными распространителями семян. Но теперь ученые могут воспользоваться услугами этих животных для отлова питонов.

История с ошейником, сигнализирующем о гибели опоссума, повторилась в январе этого года. На этот раз ученые нашли змею быстрее. Это вновь оказалась самка, полная яичных фолликулов. На днях исследователи получили еще один сигнал. Но к тому времени, когда они добрались до трекера, им удалось найти только ошейник в куче змеиных экскрементов.

Известно, что из 43 ошейников, которые надели на млекопитающих, три были проглочены питонами, но еще шесть просто испарились. Исследовательская группа теперь задается вопросом: а что, собственно, произошло?

И не жестоко ли так использовать невинных енотов и опоссумов в качестве приманки?

«Это вопрос, который нам часто задают – не чувствуем ли мы себя виноватыми за то, что подвергаем этих животных риску? Но животные в ошейниках не подвергаются большему риску, чем обычно. Исследователи следят за тем, чтобы ошейники не мешали их движениям. К сожалению, иногда их перехватывают питоны. Мы ничего не делаем, кроме как наблюдаем за тем, как животные занимаются своими естественными делами. То, что их едят – это нормально, такое случается», – Майкл Коув.

До сих пор никто не изобрел эффективного способа истребления инвазивных питонов. Власти испробовали множество методов, в том числе отслеживание их с помощью гончих и так называемый Python Challenge – 10-дневное соревнование, в ходе которого в прошлом году была убита 231 змея. Но это лишь небольшая доля от десятков тысяч особей, которые скрываются в дикой природе в США.

Исследователи в настоящее время вместе с заинтересованными сторонами в Южной Флориде готовят предложения, чтобы найти способы финансирования и создания большего количества дешевых и эффективных ошейников для дальнейшего изучения.

Например, если в будущих ошейниках не нужно будет отслеживать перемещение млекопитающих, а просто сигнализировать о смерти и местоположении носителя, они могут быть намного дешевле. Нынешние ошейники стоят 1500 долларов и работают два года. Но более простые VHS-ошейники будут стоить около 200 долларов каждый.

«Если мы сможем сделать более дешевые ошейники и внедрить технологию беспилотных летательных аппаратов, мы сможем реализовать проект в гораздо более широком масштабе. На войне все средства хороши: мы должны использовать все возможности, чтобы уничтожить как можно больше питонов», – заключил Коув.