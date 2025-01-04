Определена причина самого масштабного вымирания одного вида в современной истории

Гибель 4 миллионов тонкоклювой кайры в 2014-16 годах была вызвана экстремальной морской волной тепла.

К 2016 году пляжи северо-востока Тихого океана были усеяны тушами тонкоклювых кайры (Uria aalge). Эти чёрно-белые летающие птички гнездятся на крутых утёсах берегов Атлантического и Тихого океана и славятся заострёнными концами своих яиц – такая форма защищает их от непроизвольного выпадения из гнезда.

Исследователи долго не могли осознать причины и масштаб всей катастрофы: в новом исследовании, опубликованном в журнале Science, биологам удалось подсчитать, что колония тонкоклювых кайр сократилась на 4 миллиона (50% всей популяции Аляски и 75% колонии в восточной части Берингова моря). Это одно из крупнейших вымираний диких животных одного вида, которое когда-либо было задокументировано в современной истории.

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Сравнение популяции кайры на Южном острове в архипелаге Семиди в 2014 и 2021 годах Фото: U.S. Fish and Wildlife Service

Причиной катастрофы стала экстремальная морская волна тепла на северо-востоке Тихого океана, известная как «Капля» (Blob). Она обрушилась на побережье Северной Америки в конце 2013 года и продолжила распространяться вплоть до 2015 года. Повышение температур в этом районе как минимум на 4°C нарушило всю экосистему – количество фитопланктона сократилось, вызвав коллапс кормовой рыбы, которой питаются кайры, и соответственно их массовое вымирание.

По словам исследователей, спустя десятилетие после трагических для этих птиц событий, популяция так полностью и не восстановилась (и возможно так и не сможет восстановиться). Это доказывают изображения от 2014 и 2021 годов колонии кайр на Южном острове в архипелаге Семиди, которые показали насколько за этот период поредели ряды крылатых обитателей этих утёсов.