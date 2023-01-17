Осиротевших котят леопарда не удалось спасти в центре реабилитации на Дальнем Востоке

Полуторамесячные котята дальневосточного леопарда, которых обнаружили без матери у границ нацпарка «Земля леопарда», умерли ночью несмотря на усилия ветеринаров Центра реабилитации и нацпарка.

Несколько дней назад сотрудники ООПТ «Земля леопарда» в Приморье спасли котят леопарда, отбившихся от матери. Сперва они наблюдали за ними в природе в надежде, что семейство воссоединится, но самка леопарда так и не отыскала своих отпрысков, поэтому их поймали и отвезли в центр реабилитации.

Это был первый случай вынужденного изъятия из дикой природы таких маленьких редчайших леопардов, подобных случаев не было даже с тиграми.

Котята получали всю необходимую медицинскую помощь, была проведена поддерживающая терапия, хищникам выдавали витамины и специальное питание. При поступлении в Центр в январе фиксировалось удовлетворительное состояние животных, они ели самостоятельно и проявляли игровое поведение.

Но затем им резко стало хуже. Специалисты проводили реанимационные мероприятия, которые, к сожалению, не увенчались успехом. Ветеринары констатировали смерть леопардов.

Специалисты сделали все возможное, однако течение болезни было острым. У животных в таком возрасте очень быстрый метаболизм, многие процессы в их организмах происходят крайне стремительно. Этим может быть объяснено скоротечное течение болезни детенышей.

По предположению специалистов, причиной смерти могли стать болезненные изменения в организме, вызванные пока неизвестным инфекционным заболеванием. Точные причины такого развития событий покажут результаты исследований, которые будут произведены как во Владивостоке, так и в Москве. Ведутся консультации с патологами.

Котята отбились от матери в условиях высокого снежного покрова.

Согласно многолетним исследованиям ученых «Земли леопарда», показатели выживаемости в условиях дикой природы для молодых особей леопарда составляют около 75%. В естественных условиях возможна гибель животных в том числе по медицинским показателям. У изъятых котят не оставалось шансов выжить в природе без матери и в условиях суровых морозов, а под присмотром ветеринаров этот шанс был значительно выше.

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Тем временем в Центре продолжается реабилитация старшего котенка леопарда Leo 260M. Он здоров, благополучно живет в просторном открытом вольере и, отточив навыки охоты на кроликах, уже предпринимает первые попытки добыть оленя. Леопард может вернуться в дикую природу уже в этом году.