Осьминог «ведет стрельбу» камнями по рыбам: это впервые сняли на камеру

Головоногий моллюск раньше никогда не был замечен за подобным занятием.

Документалисты Netflix поймали самку кокосового осьминога (Amphioctopus marginatus) в любопытный момент: хитрый моллюск спрятался в чужой раковине и «отстреливался» от рыб камнями, словно заправский снайпер.

Причем в качестве орудия небольшой осьминог использовал свой сифон – трубчатый орган края мантии, которым водные моллюски пользуются для дыхания, питания или движения. О том, что этот орган также может использоваться для поражения противников, ранее никто не догадывался.

«Мы не могли в это поверить», – рассказала Live Science помощник продюсера и полевой режиссер сериала Кэти Мурхед. «Она стреляла в рыбу камнями через свой сифон! Мы были так удивлены. Никто никогда раньше не документировал, как кокосовые осьминоги используют свои сифоны в качестве оружия».

Фото: Netflix // YouTube screenshot

Команда сериала «Наши океаны» от Netflix, чьей звездой стал резвый моллюск, наткнулись на осьминога-"снайпера» случайно. Они отправились в Юго-Восточную Азию, где отслеживали, как загрязнение Индийского океана пластиком влияет на жизнь морских обитателей. Сначала сюжет развивался вокруг истории одинокого маленького осьминога – обычно представители вида Amphioctopus marginatus не более 15 сантиметров в длину вместе с щупальцами. Но когда команда стала отсматривать готовый материал, они были поражены снайперскими навыками животного. Тогда документалисты вернулись к тому же самому моллюску и в течение трех недель следили за ним уже более пристально.

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Кокосовые осьминоги часто обитают в песчаных и илистых местностях на мелководье. Они известны тем, что любят сооружать вокруг себя броню из скорлупок, раковин моллюсков и даже кокосовых оболочек и таскать их с собой – при этом они забираются внутрь «убежища» и перемещаются по морскому дну с помощью щупалец.

Фото: Daniel Kwok / Flickr

110 часов съёмки показали, что заснятая «стрельба» была неслучайной. Осьминог намеренно собирал камни и другой мусор, чтобы потом заправить ими сифон и, словно из дула пистолета, целиться из него снарядами прямо в рыло проплывающей мимо рыбе. Продюсеры отметили, что другие морские обитатели были «явно напуганы» подобным поведением моллюска и сразу уплывали подальше. Поведение осьминога сейчас анализируют, но есть предположение, что так животное хотело «запугать» окружающих – судя по всему, тактика оказалась успешной.