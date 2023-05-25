Осьминогам могут сниться кошмары

Ученые заметили: один из представителей этих моллюсков вел себя очень странно, едва проснувшись.

Ученые засняли странное поведение осьминога в лаборатории в Нью-Йорке, которое можно объяснить так: ему снятся кошмары. В течение месяца исследователи наблюдали, как осьминог, казалось, вырывался из спокойной дремы и метался по аквариуму. Это похоже на то, как если бы он страдал каким-то расстройством сна.

Но действительно ли этому осьминогу снились кошмары? Есть несколько других возможных объяснений того, почему моллюск мог вести себя таким образом, и эксперты с осторожностью интерпретируют поведение животного. И тем не менее, такое поведение довольно необычно.

«Несмотря на все проведенные исследования осьминогов и других головоногих, мы еще очень многого не знаем», – сказал Эрик Анхель Рамос, научный сотрудник Университета Вермонта, который помогал снимать осьминога на видео.

На видеозаписи из лаборатории Университета Рокфеллера в Нью-Йорке запечатлены четыре эпизода, в которых островной осьминог (Octopus insularis) по имени Костелло, казалось бы, спокойно спал в аквариуме, а затем, проснувшись, внезапно в исступлении махал своими щупальцами. Пару раз Костелло даже выстрелил в воду струей черных чернил (это – обычный механизм защиты от хищников).

«Это выглядело странно, казалось, что осьминогу больно. На некоторое время выглядело все так, словно он очень страдает. А потом он просто вел себя, как будто ничего не произошло и продолжал свой день как обычно», – рассказал Анхель Рамос.

По словам исследовательской группы, некоторые из этих действий похожи на то, что может сделать осьминог при встрече с хищником в дикой природе. Это привело авторов к предположению, что «животное, возможно, реагировало на негативную эпизодическую память или проявляло форму парасомнии», расстройства сна. Они также предупредили, что из этих наблюдений нельзя сделать никаких окончательных выводов.

Недавно исследователи узнали больше о сне осьминогов. В 2021 году ученые опубликовали исследование, в котором задокументировано свидетельство двухстадийного режима сна у этих животных, состоящего из «активного» и «тихого» сна – подобно тому, как спят люди. У людей большинство сновидений происходит во время быстрого сна, поэтому некоторые ученые задались вопросом, могут ли осьминоги также видеть сны во время их «активной» стадии.

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«Мы недостаточно знаем о нейробиологии сна головоногих, чтобы знать, видят ли они сны вообще, не говоря уже о кошмарах. И даже если осьминоги видят сны, они могут видеть совершенно иные сны, чем люди», – Робин Крук, сравнительный нейробиолог из Университета штата Сан-Франциско.

Поэтому, хотя поведение моллюска в этом видео любопытно, вполне вероятно, что оно могло быть вызвано чем-то другим, а не снами, отмечают ученые. По словам Крук, осьминог мог быть чем-то напуган. Также он мог проявлять признаки старения. Это этап жизни осьминогов, который происходит непосредственно перед смертью, когда их тела начинают сдавать.

У другого вида осьминогов, гигантского тихоокеанского осьминога (Enteroctopus dofleini), Крук и ее коллеги недавно обнаружили связь между старением и деградацией нервной системы. Движения щупалец этих осьминогов на видео больше походили на отсутствие должного двигательного контроля, связанного со старением, а не с защитой против хищников.

Осьминоги вида, к которому принадлежит Костелло, живут от 12 до 18 месяцев. Костелло осьминог умер вскоре после этих инцидентов. «Я не исключаю, что старение может быть одной из причин такого поведения», – заключает Крук.