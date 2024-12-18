Остров-обманка: где в мире можно поплавать внутри действующего вулкана?

Затопленная кальдера острова вулканического происхождения Десепшен стала открытием для проходящих мимо моряков.

Этот остров-обманка в 105 километрах от материковой части Антарктиды является действующим вулканом, внутрь которого можно заплыть и даже искупаться в грязевых вулканических ваннах.

Подковообразная форма острова сформировалась около 4,000 лет назад (некоторые источники утверждают, что 10,000) в результате сильнейшего извержения. В этот момент из недр земли вырвался массив из 30 кубических километров пепла и магмы, разрушив верхушку вулкана и образовав кальдеру, которая впоследствии была затоплена и превратилась в залив. Сейчас он носит название Порт-Фостер.

Остров получил своё название Десепшен (дословно с английского переводится как «обман, хитрость, жульничество») из-за того, что со стороны остров выглядит как сплошной массив суши – округлое убежище с 500-метровым «входом» в залив можно обнаружить не сразу.

Спутниковый снимок острова Десепшен от 21 сентября, 2017 года Фото: NASA Earth Observatory

Реклама

Обнаружив секретный проход в 1820 году, моряки начали использовать Десепшен как пристанище во время штормов, которыми славится Южный океан, развивать здесь китобойный промысел и проводить научные эксперименты.

Сейчас на острове работает сразу несколько антарктических исследовательских станций, принадлежащих Испании и Аргентине. Ранее здесь располагались также британские и чилийские базы, но они пали жертвами извержений – вулкан считается активным, хотя мощных извержений на нём не наблюдалось с 1970 года.

На спутниковых фото, опубликованных обсерваторией НАСА, остров был запечатлен ранней весной и осенью, когда снега и лед покрыли эту часть архипелага Южных Шетландских островов, к которым принадлежит Десепшен. Остров является домом для десятков тысяч антарктических пингвинов (Pygoscelis antarcticus), тюленей и морских птиц. Из-за отсутствия крупных ледников он остаётся одним из самых безопасных мест в Антарктиде – ежегодно Десепшен посещают тысячи туристов, наслаждающихся вулканическими источниками на пляжах Порт-Фостера.