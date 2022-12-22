Осы используют шипастые гениталии для защиты от хищников

Исследователи заметили такое поведение у гончарных ос из рода Anterhynchium.

Самцы ос и пчел не отращивают жала, впрыскивающие яд. Это чисто женское оружие, которое эволюционировало вместе с яйцекладом.

Но недавно исследователи заметили необычное применение гениталий у гончарных ос из рода Anterhynchium, которые защищаются с помощью генитальных шипов от древесных лягушек. Эти шипы развились вместе с репродуктивными органами самцов.

«Наше исследование впервые продемонстрировало защитную роль псевдожал как средств контратаки у ос», – Синдзи Сугиура, соавтор исследования из Университета Кобе в Японии.

Идея исследования появилась после того, как ученицу Сугиуры, Мисаки Цудзии, ужалили во время сбора гончарных ос вида Anterhynchium gibbifrons.

Самки гончарных ос используют свои настоящие жала, чтобы парализовать гусениц и превратить их в свежую неподвижную еду для пожирания заживо. Затем самка запечатывает парализованных гусениц в отдельную «комнату», которую она строит для своего потомства.

Самцы, не обладающие настоящими жалами, были вынуждены адаптироваться по-другому. Оказывается, они всё-таки могут причинить противнику «колющую боль», говорит Сугиура.

Чтобы понять, как именно они защищаются, исследователи засунули самцов ос к разным голодным лягушкам в лаборатории и принялись наблюдать.

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Тонкие маленькие шипы (синие стрелки) на задней части самца осы Anterhynchium gibbifrons, по одному с каждой стороны от его органа доставки спермы (красная стрелка) Фото: Shinji Sugiura

Как выяснили учёные, самцы Anterhynchium gibbifrons не имеют жала, но у них есть генитальные шипы на задней части.

Каждый из 17 самцов ос, попавших в ловушку с чернопятнистой лягушкой (Pelophylax nigromaculatus), был съеден, несмотря на свои попытки уколоть противника шипами. Однако столкновения с древесной лягушкой Dryophytes japonica заканчивались иначе.

Когда древесная лягушка пыталась проглотить самца, ее обед не всегда проходил гладко. Осы вонзали свои шипы в морду и рот лягушки, побуждая ее выплюнуть добычу.

Исследователи сообщают, что генитальные шипы часто протыкали рот лягушки. В конечном итоге лягушки решили не трогать шесть из 17 ос. Однако, когда им подсунули самцов с удаленными шипами, древесные лягушки съели их всех.

Цудзи оценила боль от ложного укуса гончарной осы как 1 по шкале боли Шмидта 0-4. Для сравнения: медоносная пчела причиняет по этой шкале 2 единицы жгучей боли при укусе.

«Я могу подтвердить по личному опыту, что самцы используют псевдожала для защиты. Они несколько раз укололи меня, и эти уколы могут быть достаточно болезненными, чтобы вызвать испуг и выпустить осу», – Джеймс Карпентер, специалист по осам из Американского музея естественной истории в Нью-Йорке.

Однако, несмотря на расположение на гениталиях, эти шипы, по-видимому, не используются при совокуплении. Сугиура и Цудзи даже проверили, будет ли самец, отвергнутый самкой во время ухаживания, каким-то образом использовать свои шипы, чтобы заставить ее поменять своё мнение. Но ни в одном случае самцы не задействовали свои шипы.

Шипы у самцов нашлись и у других видов ос, но их защитная способность пока не проверялась. И следует учитывать возможность того, что у шипов все еще есть какая-то половая функция, говорит Менно Шильтуизен, эколог-эволюционист из Центра биоразнообразия Naturalis и Лейденского университета в Нидерландах.

Исследователи утверждают, что изучение структур гениталий с точки зрения защиты, а не просто сексуального влечения, важно в значительной степени потому, что это не является распространенным явлением.