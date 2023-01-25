От Антарктиды откололся айсберг размером с Лондон

По оценкам исследователей, его площадь составляет около 1550 квадратных километров.

Огромный айсберг размером почти с Лондон откололся от шельфового ледника Антарктиды неподалеку от одной из исследовательских станций. Британская антарктическая служба (BAS) сообщила, что это второй подобный разлом за последние два года.

Ученые впервые заметили массивные трещины в шельфе еще десять лет назад. Теперь айсберг площадью 1550 квадратных километров отделился от 150-метрового шельфового ледника Брант. Аналогичный «раскол» с участием айсберга площадью 1270 квадратных километров произошел около года назад.

«Мы ожидали этого – это является частью естественного поведения шельфового ледника Бранта. Это никак не связано с изменением климата», – Доминик Ходжсон, гляциолог BAS.

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Британская исследовательская станция Halley VI ежедневно отслеживает состояние огромного плавучего шельфового ледника, но последний разрыв не затронул ее.

В 2016-2017 годах мобильная исследовательская база была перенесена вглубь суши из соображений безопасности, так как трещины на льду грозили отрезать ее от континента. С тех пор персонал пребывает на базе только с ноября по март, и сейчас на станции живет команда из 21 человека.

Карта, показывающая расположение айсберга Фото: BAS

Работники базы обслуживают источники питания и оборудование. Это крайне важно, чтобы обеспечить удаленную работу научных экспериментов зимой, когда в Антарктиде темно сутки напролет, а температура отпускается ниже -50 °C.

«Наша научная и операционная группы продолжают следить за шельфовым ледником в режиме реального времени, чтобы обеспечить безопасность станции и поддерживать выполнение научных исследований», – объяснил Ходжсон.