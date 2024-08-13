От больших до самых маленьких: 5 удивительных подводных обитателей

Вместе с морским биологом, заместителем генерального директора Центра океанографии и морской биологии «Москвариума» Ириной Мейнцер рассказываем о самых маленьких и больших известных подводных жителях.

Учёные подсчитали, что 91% подводных созданий ещё не классифицированы, а океан изучен на 5%. Пока научное сообщество стремится к новым открытиям, решили вспомнить Давидов и Голиафов подводных глубин.

Синий кит

Это самое большое животное на нашей планете. Синий кит встречается во всех океанах и на всех широтах. Несмотря на неконтролируемый китобойный промысел, который в XIX веке чуть не привёл к вымиранию этих гигантов, популяция синих китов стала очень медленно восстанавливаться и теперь насчитывает около 10 тысяч особей.

Длина их тела достигает 33 метров, а вес взрослого самца — 120-160 тонн.

Фото: NOAA Photo Library: Wikimedia Commons

Изучать подводный мир можно с помощью научных журналов и статей, а вдохновить детей от четырех лет может новый подкаст «Любознаец и секреты подводных глубин с Москвариумом» от Плюс Детям на Яндекс Музыке. Выпуски были записаны вместе с натуралистом и популяризатором науки Евгенией Тимоновой. Из подкаста можно узнать, что едят медузы, в чём разница между морской и пресноводной рыбой, действительно ли пиранья опасна для человека и многое другое.

Китовая акула

Её не просто так называют китовой. Максимальный размер акулы составляет 20 метров, а вес может доходить до 30 тонн. В отличие от большинства своих хищных собратьев, эта рыба питается преимущественно одним планктоном — прямо как кит, отцеживая корм из воды с помощью особого цедильного аппарата, образованного жаберными дугами.

Фото: Brian Gratwicke / Flickr

Эта акула не представляет опасности для человека, говорит наш эксперт. Зачастую такие особи вообще никак не реагируют на ныряльщиков, которые спокойно касаются их руками и катаются на их спинах. Даже у взрослой китовой акулы нет практически никаких средств самозащиты. От потенциальных хищников её защищают огромный размер и исключительно толстая кожа.

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Манта

Фото: Jon Hanson / Wikimedia Commons

У этого огромного ската есть и другое название — гигантский морской дьявол. Его ширина достигает 9 метров, а вес — примерно 3 тонны.

Манту можно найти только в тропических и субтропических водах. Эти огромные скаты встречаются как в прибрежной зоне, вблизи коралловых рифов и островных групп, так и рядом с подводными пещерами на глубине 120 метров. Иногда, совсем как киты и дельфины, манты совершают прыжки над водой. Питаются они преимущественно планктоном, отфильтровывая его из воды жабрами.

Мистихтис

Фото: fishbase.se

Хоть она не самая маленькая рыба в мире, но прозрачнее неё вряд ли кто-то найдётся. Крупнейшие особи мистихтиса достигают в длину всего 2,5 сантиметра.

Мистихтис обитает только в пресной воде рек и озёр у береговой линии. Чаще всего рыбка живёт на глубине до 12 метров. За исключением нескольких тёмных пятен, чёрных глаз и сероватого скелета, она почти полностью прозрачная. Несмотря на свой маленький размер, мистихтис является неотъемлемой частью рыбного промысла Филиппин и даже считается там деликатесом.

Paedocypris progenetica

Фото: Fishipedia

Максимальная длина тела самцов — 9,8 миллиметров, у самок — 10,3. Несмотря на свой крошечный размер, эта рыбка до сих пор борется за звание самой маленькой рыбы в мире. В Книге рекордов Гиннесса в 2010 году Paedocypris progenetica конкурировала с панамской фотокориной, но учёные так и не выявили победителя — оба вида заняли первую строчку рейтинга.

Впервые её обнаружили в торфяных болотах с очень кислой водой на Суматре в Индонезии менее 20 лет назад, а чуть позже — на индонезийском острове Бинтан. Питается эта рыба зоопланктонами и мелкими рачками.