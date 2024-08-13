От больших до самых маленьких: 5 удивительных подводных обитателей

Вместе с морским биологом, заместителем генерального директора Центра океанографии и морской биологии «Москвариума» Ириной Мейнцер рассказываем о самых маленьких и больших известных подводных жителях.
Учёные подсчитали, что 91% подводных созданий ещё не классифицированы, а океан изучен на 5%. Пока научное сообщество стремится к новым открытиям, решили вспомнить Давидов и Голиафов подводных глубин.
Синий кит
Это самое большое животное на нашей планете. Синий кит встречается во всех океанах и на всех широтах. Несмотря на неконтролируемый китобойный промысел, который в XIX веке чуть не привёл к вымиранию этих гигантов, популяция синих китов стала очень медленно восстанавливаться и теперь насчитывает около 10 тысяч особей.
Длина их тела достигает 33 метров, а вес взрослого самца — 120-160 тонн.
Изучать подводный мир можно с помощью научных журналов и статей, а вдохновить детей от четырех лет может новый подкаст «Любознаец и секреты подводных глубин с Москвариумом» от Плюс Детям на Яндекс Музыке. Выпуски были записаны вместе с натуралистом и популяризатором науки Евгенией Тимоновой. Из подкаста можно узнать, что едят медузы, в чём разница между морской и пресноводной рыбой, действительно ли пиранья опасна для человека и многое другое.
Китовая акула
Её не просто так называют китовой. Максимальный размер акулы составляет 20 метров, а вес может доходить до 30 тонн. В отличие от большинства своих хищных собратьев, эта рыба питается преимущественно одним планктоном — прямо как кит, отцеживая корм из воды с помощью особого цедильного аппарата, образованного жаберными дугами.
Эта акула не представляет опасности для человека, говорит наш эксперт. Зачастую такие особи вообще никак не реагируют на ныряльщиков, которые спокойно касаются их руками и катаются на их спинах. Даже у взрослой китовой акулы нет практически никаких средств самозащиты. От потенциальных хищников её защищают огромный размер и исключительно толстая кожа.
Манта
У этого огромного ската есть и другое название — гигантский морской дьявол. Его ширина достигает 9 метров, а вес — примерно 3 тонны.
Манту можно найти только в тропических и субтропических водах. Эти огромные скаты встречаются как в прибрежной зоне, вблизи коралловых рифов и островных групп, так и рядом с подводными пещерами на глубине 120 метров. Иногда, совсем как киты и дельфины, манты совершают прыжки над водой. Питаются они преимущественно планктоном, отфильтровывая его из воды жабрами.
Мистихтис
Хоть она не самая маленькая рыба в мире, но прозрачнее неё вряд ли кто-то найдётся. Крупнейшие особи мистихтиса достигают в длину всего 2,5 сантиметра.
Мистихтис обитает только в пресной воде рек и озёр у береговой линии. Чаще всего рыбка живёт на глубине до 12 метров. За исключением нескольких тёмных пятен, чёрных глаз и сероватого скелета, она почти полностью прозрачная. Несмотря на свой маленький размер, мистихтис является неотъемлемой частью рыбного промысла Филиппин и даже считается там деликатесом.
Paedocypris progenetica
Максимальная длина тела самцов — 9,8 миллиметров, у самок — 10,3. Несмотря на свой крошечный размер, эта рыбка до сих пор борется за звание самой маленькой рыбы в мире. В Книге рекордов Гиннесса в 2010 году Paedocypris progenetica конкурировала с панамской фотокориной, но учёные так и не выявили победителя — оба вида заняли первую строчку рейтинга.
Впервые её обнаружили в торфяных болотах с очень кислой водой на Суматре в Индонезии менее 20 лет назад, а чуть позже — на индонезийском острове Бинтан. Питается эта рыба зоопланктонами и мелкими рачками.
Самое большое и самое маленькое яйца птиц
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