Почему раскололся крупнейший на планете айсберг (размером с Москву)

Его разорвало на целое «кладбище айсбергов».

Крупнейшего в мире айсберга больше нет. Огромный кусок ледяной массы, который был размером примерно с Москву, раскололся на несколько плит.

В октябре 2022 года спутниковые снимки показали, что айсберг, известный как А-76А переместился в пролив Дрейка, куда айсберги часто уносятся от Антарктиды мощными океанскими течениями. В то время он достигал 135 километров в длину и 26 километров в ширину.

24 мая спутник NASA «Терра» сделал новое изображение айсберга. Стало видно, что он раскололся на шесть кусков и дрейфует в море Скоша, межостровном море в южной части Атлантического океана между островами Южная Джорджия, Южными Сандвичевыми и Южными Оркнейскими. Фрагменты айсберга находились примерно в 2415 км от точки, где А-76А отделился от Антарктиды в 2021 году.

«Впечатляет мысль, что он проплыл так далеко примерно за два года. Это, очевидно, говорит о силе мощных течений в этой части Южного океана», – Кристофер Шуман, гляциолог из Университета Мэриленда и Центра космических полетов имени Годдарда NASA.

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Предыдущий крупнейший в мире айсберг, A-68A, также разрушился недалеко от Южной Джорджии в декабре 2020 года после того, как его пронесло через пролив Дрейка.

A-76A никогда не шел по прямому курсу на столкновение с Южной Джорджией, но все же мог повлиять на близлежащую морскую экосистему. По оценкам ученых, к тому времени, когда A-68A полностью растаял в середине 2021 года, он сбросил в океан около 1 триллиона тонн (900 миллионов метрических тонн) пресной воды, большая часть которой выплеснулась около Южной Джорджии. Вполне вероятно, что A-76A также выбрасывает большое количество пресной воды в близлежащие воды, что может нарушить морские пищевые сети.

Снимок, сделанный 31 октября 2022 года, показывает местоположение А-76А в проливе Дрейка Фото: NASA

В своем заявлении директор отдела рыболовства и окружающей среды Южной Джорджии и Южных Сандвичевых островов Марк Белчиер предупредил, что новые обломки айсберга могут стать серьезной проблемой для судов, работающих в регионе, поскольку мини-айсберги, которым еще предстоит присвоить названия, продолжают распадаться.

Южная Джорджия может столкнуться с еще одним раскалывающимся айсбергом в ближайшие годы. В январе на шельфовом леднике Бранта в Антарктиде образовалась ледяная плита размером с Лондон, названная А-81. Исследования показывают, что A-81 может также попасть в пролив Дрейка, что переместит его в сторону острова.