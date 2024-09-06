От гаги до пуночки: птицы Камчатки появятся на страницах новой книги

В продолжение детской серии книг о птицах издательство «МИФ» планирует опубликовать книгу о пернатых Камчатского края. Чтобы осуществить эту затею, ООПТ Камчатки обратились к своим поклонникам и устроили краудфандинг.

Издательство МИФ вместе с ассоциацией особо охраняемых природных территорий Камчатки и Командорских островов с помощью краудфандинга планируют выпустить детскую книгу о птицах Камчатского края.

В ней помимо фотографий и ярких цветных рисунков птиц с описанием будет рассказано о том, кто такие орнитологи и чем они занимаются, о таком необычном хобби, как бердвотчинг, о птичьих базарах, о загрязнении океана и его значении для птиц Камчатского края, а также о многом другом.

От топорка и ипатки до берингова баклана и темноспинного альбатроса – в книге будут показаны и описаны все основные виды камчатской орнитофауны.

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Крауд-проект интересен в том числе и тем, что в качестве лотов-вознаграждений предусмотрено сувениры с самого края Земли: есть там и открытки, и необычный мерч с Командорских островов, и кулон с пластиковыми частицами, собранными на острове Беринга и уже не рискующими попасть в желудки птиц. И даже экскурсия на птичьи острова посреди Тихого океана!

Такой эндемичный командорский крапивник из свалянной шерсти «улетит» одному из участников лотереи в рамках краундфандинга. Фото: planeta.ru