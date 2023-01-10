Отбившихся от матери котят леопарда спасли в Приморье

Сперва инспекторы «Земли леопарда» надеялись, что мама найдёт детёнышей, но она так и не вернулась за ними.

Двух полуторамесячных детенышей дальневосточного леопарда без матери обнаружили и спасли на автодороге у границ нацпарка «Земля леопарда» в Приморском крае. Краснокнижных котят, которые совсем недавно научились ходить, отловили, чтобы они не погибли на морозе или под колесами машин.

Это первый случай вынужденного изъятия из дикой природы редчайших леопардов в столь юном возрасте, подобных случаев не было даже с тиграми. По предположениям специалистов, они отбились от матери из-за высокого снежного покрова.

Когда котят только заметили, было организовано круглосуточное наблюдение с безопасного расстояния: специалисты «Земли леопарда» рассчитывали, что мать найдет малышей, и семья воссоединится. Заодно они вели поиски самки, но тщательное обследование местности показало отсутствие следов взрослых особей. Дети остались потерянными.

Дальнейшее похолодание и слой снега в три раза выше самих котят подвергали их риску обморожения и гибели, также сохранялась опасность наезда автомобиля на малышей. Было принято решение об изъятии котят для их спасения. Им обеспечили безопасную транспортировку до Центра реабилитации МРОО «Центр «Тигр».

Отлов был произведен без вреда для животных. Во время осмотра ветеринарами котята проявляли естественное поведение диких зверей, внешних повреждений нет. В настоящее время они помещены на карантин, за малышами ведется круглосуточное наблюдение.

Котята уже принимают пищу. В детском меню: специальная молочная смесь для кошачьих с поливитаминами, а также печень, необходимая для здорового роста маленьких хищников.

Реклама

Вероятно, что мать впервые вывела котят из логова и пыталась отвести к добыче, однако семью разлучила автомобильная трасса «Раздольное – Хасан». В сложных условиях котята могли испугаться открытых пространств, у них не получилось пересечь асфальтное полотно и проследовать за матерью.

Не исключено, что из-за высокого снежного покрова малыши не выжили бы даже в случае воссоединения семьи. В целом, по статистике, в условиях дикой природы далеко не все котята доживают до взрослой жизни.

Дальневосточные леопарды: самые редкие кошки на планете читать

В дикой природе у дальневосточного леопарда, малочисленная популяция которого насчитывает немногим более 120 особей, детеныши начинают хорошо ходить только спустя 35 дней после рождения.

Сейчас отловленным котятам всего около 45 дней отроду, в это время они не должны часто покидать логово. Ветеринарам предстоит полностью заменить им мать. Детенышам обеспечат должный постоянный уход, наблюдение и специальное питание.

Почитайте о другом детёныше редчайшего леопарда, которого спасли сотрудники дирекции заповедников «Земля леопарда».

ФГБУ «Земля леопарда»