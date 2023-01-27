Открыт прием работ на фотоконкурс «Самая красивая страна»

Присоединяйтесь и получите возможность выиграть 250 тысяч рублей.

Русское географическое общество принимает работы на IX фотоконкурс «Самая красивая страна». Он посвящен сохранению дикой природы России и воспитанию бережного отношения к окружающей среде.

Из фотографий, которые ежегодно присылают на конкурс, складывается огромная и впечатляющая картина видов природы в разных уголках нашей страны. И вы можете поучаствовать в том, чтобы сделать эту картину еще более красочной.

Когда? Вы можете подать свои работы на конкурс до 16 апреля 2023 года.

Фото: Александр Михайленко, финалист конкурса «Самая красивая страна»-2022

Основная тема — природа, но есть номинации, где авторы могут представить соотечественников, рассказать историю их жизни, чтобы зрители увидели удивительных людей, которые живут рядом, и восхитились ими. Каждая номинация — портал в удивительный и притягательный мир, который можно исследовать бесконечно:

«Пейзаж»,

«Дикие животные»,

«Птицы»,

«Магия стихии»,

«Россия с высоты птичьего полёта»,

«Россия в лицах»,

«Живой архив»,

«Искусство дикой природы (арт-фото)»,

«Макромир»

«Снято на смартфон».

Основное условие: все работы должны быть сделаны на территории России. А стать участником может фотограф из любого региона мира — нет никаких ограничений по месту жительства, гражданству и возрасту.

Реклама

Фото: Вячеслав Ложкин, финалист конкурса «Самая красивая страна»-2022

Все поступившие работы будут рассмотрены экспертной комиссией, состоящей из профессиональных фотографов и фоторедакторов. Эксперты определят финалистов в каждой номинации, после чего члены жюри выберут победителей.

В жюри традиционно входят известные фотографы, кинорежиссёры, актёры, искусствоведы. В 2023 году победителей определят судьи, среди которых: Сергей Шойгу, Президент Русского географического общества; Сергей Горшков, российский фотограф дикой природы; Иван Вагнер, космонавт-испытатель «Роскосмоса»; Сергей Гармаш, актёр театра и кино, режиссёр и сценарист; Владимир Машков, российский актёр театра и кино, режиссёр и продюсер; Марко Урсо, итальянский фотограф дикой природы, и другие фотографы.

Новыми партнёрами конкурса выступают Благотворительный фонд Елены и Геннадия Тимченко (номинация «Люди дела») и Российская государственная библиотека («Живой архив»).

Победители в основных номинациях получат по 250 тысяч рублей. Работы всех финалистов будут опубликованы в красочном фотоальбоме и примут участие в выставках по всему миру.

Каждый год участники конкурса «Самая красивая страна» создают коллективный портрет России. Из множества фотографий формируется огромная панорама страны — другой, неведомой, но красивой и завораживающей. Присоединяйтесь!