Откуда берется «кровавый» снег?

Иногда в природе происходит явление, в результате которого снег окрашивается в красный цвет и приобретает вкус, напоминающий арбузный.

Наряду с теплолюбивыми водорослями существуют и те, что предпочитают низкую температуру. Обитая, казалось бы, в неблагоприятных условиях, эти водоросли столь интенсивно размножаются, что своей массой окрашивают поверхность снега.

Возникновению явления, названного «красным снегом», чаще всего способствует хламидомонада снежная (Chlamydomonas nivalis). Клетки этой хламидомонады помимо зеленого хлорофилла густо заполнены красным пигментом каротином (этот слой защищает водоросли от ультрафиолетового излучения).

Водоросли размножаются спорами, которые не боятся экстремальных температур и хранятся в снегу на протяжении всей длительной зимы. Когда погодные условия становятся благоприятными, споры начинают прорастать и очень быстро размножаться.

Молодая водоросль какое-то время остается зеленой и только со временем приобретает кровяно-красный или темно-малиновый цвет. Любопытно, что снег, окрашенный этими водорослями, приобретает специфический, напоминающий арбузный, вкус.

Фото: Wikimedia Commons

Иногда «красный снег» покрывает огромные площади. Так, в горах Карачая, на перевале Басса на высоте 3000 метров над уровнем моря, в 1929 году было обнаружено красное поле в несколько квадратных километров.

Это явление также можно встретить в других горных областях Земли или в высоких широтах, например, на Северном Урале, в Арктике, на Земле Франца-Иосифа.

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Фото: Wikimedia Commons

Помимо вышеназванной «снежной» водоросли, существует ещё множество других, от которых снег может приобрести зеленую, голубую, бурую или черную окраску. В настоящее время известно свыше 350 видов таких водорослей.