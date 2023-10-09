Откуда к нам пришли цитрусовые фрукты?

Об этом учёные узнали с помощью углубленного генетического анализа.

Команда садоводов и специалистов по генеалогии нашла доказательства того, что цитрусовые растения появились на территории нынешнего южного Китая. В своем исследовании, опубликованном в журнале Nature Genetics, группа построила генеалогическое древо цитрусовых, используя различные научные методы.

Цитрусовые, как правило, растут в теплом или тропическом климате и бывают разных сортов, многие из которых выращиваются человеком. Но до сих пор было неясно, где они впервые появились. Некоторые предполагали, что они берут начало в определенных частях Австралии, предгорьях Гималаев или южных районах Китая. В этом исследовании авторы стремились найти более убедительный ответ.

Ученые провели генетическое исследование 314 цитрусовых и родственных им растений. Они также проводили полевые исследования, отправляясь в места, где цитрусовые растения, как считалось, существовали, но четких подтверждений этому раньше не было. Это позволило найти и классифицировать большое количество диких видов. Затем команда собрала данные из всех своих источников и создала генеалогическое древо цитрусовых.

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Ученые обнаружили, что цитрус, известный как понцирус (Citrus trifoliata) оказался самым древним. Ему около 8 миллионов лет – сегодня он растет в южных частях Китая. Это позволяет предположить, что южный Китай является родиной цитрусовых.

Исследователи считают, что виды цитрусовых, произрастающие в Китае, могли попасть на территорию современной Индии, когда Азиатская тектоническая плита столкнулась с Индийской тектонической плитой примерно 25 миллионов лет назад. Оттуда они могли распространиться до земель, окружающих Средиземное море.

В рамках своей работы исследовательская группа также обнаружила ген, ответственный за контроль количества лимонной кислоты, вырабатываемой данным фруктом, – PH4. Они обнаружили, что при активации он запускает протонный насос, который способствует выработке лимонной кислоты и, как следствие, повышению степени терпкости.