Откуда у львов грива?

Грива – исключительно львиный атрибут, у других кошачьих ее нет. Кстати, иногда она может расти не только у самцов, но и у самок.

Ни один вид животных не является более символичным для африканской саванны, чем лев (Panthera leo), который щеголяет роскошной косматой гривой, охватывающей всю голову и спускающуюся на холку и шею. Но зачем львам грива?

Грива обычно вырастает только у самцов, появляясь в возрасте полугода и становясь со временем гуще и пышнее. Она визуально увеличивает льва в размерах, что помогает запугивать других самцов и привлекать самок. У самцов львов большие головы и мощные шеи, а грива только подчеркивает эти особенности. Рост гривы напрямую связан с выделением тестостерона. По этой причине у кастрированных львов гривы либо нет вообще, либо она есть, но небольших размеров.

Некоторые гривы могут быть более впечатляющими, чем другие. Ещё в 2002 году учёные посвятили львиным гривам (и половому отбору) целое исследование. Оно показало, что более темная шерсть гривы кажется более привлекательной для самок, а также коррелирует с лучшим питанием и более высоким уровнем тестостерона. Кроме того, исследователи отметили, что львы-самцы с более длинными гривами казались более устрашающими для других самцов.

Но у некоторых львов-самцов вообще нет гривы! А это уже потому, что темная косматая грива тоже не везде полезна. Конечно, здорово запугивать одних и соблазнять других своей густой гривой, но носить такой тёплый шарф на шее круглые сутки, находясь на жарком африканском солнце, довольно проблематично.

Всё то же исследование 2002 года показало очевидное: львы с гривой нагреваются сильнее, чем львицы. А высокая температура тела может вызвать проблемы во время производства спермы – учёные отмечают, что у темногривых самцов, как правило, больше аномальных сперматозоидов.

Фото: Дмитрий Чепрасов / фотохостинг rtraveler.ru

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Возможно, именно жара в саванне является причиной того, что у некоторых популяций львов гривы очень короткие, почти незаметные. Например, таких хищников можно заметить в жарком нацпарке Восточный Цаво в Кении, который расположен ближе к уровню моря. Были бы у львов там внушительные гривы, они бы попросту не смогли уйти далеко от водопоя – опасность перегрева слишком высока.

А вот в высотных регионах кратера Серенгети или Нгоронгоро на севере Танзании температура регулярно опускается ниже 15 °C, и львы там могут похвастаться длинными и пушистыми гривами. Кстати, это относится и ко львам в чужой среде обитания – среди львов в зоопарках Северной Америки особи в городах с более холодной погодой, как правило, имеют более густые гривы.

У самок львов также может расти грива, хотя это бывает редко. В 2016 году исследователи обнаружили, что пять львиц отрастили гриву в дельте Окаванго в Ботсване. У одной из львиц также развилось типично мужское поведение, например, она пыталась делать садки на других самок. Ни одна из «гривастых» львиц не стала матерью.

Ученые связали это с ростом уровня тестостерона, но точная причина такого изменения осталась неизвестной. Это может объясняться нарушением развития еще в эмбриональной стадии, либо же последующим заболеванием яичников.

У 18-летней львицы по кличке Бриджит в марте 2017 года начала расти грива, сформировавшись к ноябрю. Грива не выросла столь же пышной, как у самцов, и покрывала лишь часть морды Бриджит, однако и это свидетельствует об отклонении. При этом Бриджит не изменила своего поведения. Позже анализы крови показали, что доброкачественная опухоль вызвала повышенный уровень гормона андростендиона, что может привести к мужским признакам. Фото: Oklahoma City Zoo and Botanical Garden

А в 2020 году у пожилой львицы в зоопарке Топика в Канзасе начала расти грива после смерти единственного самца в прайде. Зоопарк заявил, что в то время это выглядело как «случайное событие», не связанное с конкуренцией или эволюцией.

Львица Зури в зоопарке Топика в Канзасе отрастила гриву в 2020 году Фото: Visit Topeka