Откуда у самок кротов тестикулы и зачем они им нужны

Ученые выяснили, почему самки кротов интерсексуальны.

Если кто-то из животного мира и знает все об окопной войне, так это кроты. Для них она заключается в следующем: столкнувшись в подземных туннелях лицом к лицу с врагом, некогда выдумывать маневры и искать укрытие. Все, что имеет значение — сила твоей ярости.

Чтобы помочь самкам кротов выжить в этом жестоком мире, эволюция даровала им щедрую дозу «бешеной ярости» вместе с промежуточными признаками мужского и женского пола, а именно — уникальный элемент анатомии, называемый овотестисом.

Овотестис является редким у млекопитающих явлением, когда у животного развиваются функциональные ткани как яичников, так и семенников, которые объединяются в один орган. Ткань семенников у самок кротов вырабатывает большее количество мужских половых гормонов, в том числе тестостерона. При всем этом самки сохраняют фертильность.

Реклама

Однажды исследователи решили получше понять, как произошло это удивительное превращение.

Команда ученых выяснила, какие именно генетические особенности привели к развитию овотестисов у самок кротов. Они впервые целиком секвенировали геном иберийского крота (Talpa occidentalis) и исследовали его, сравнив с геномом других животных, в том числе геномом кротов-звездоносов, еще одних млекопитающих с овотестисом.

«Половое развитие млекопитающих — сложный процесс, хотя мы достаточно хорошо представляем, как он происходит», — говорит генетик Дарио Лупианес из Института молекулярной генетики Макса Планка. «В определенный момент половое развитие обычно прогрессирует в том или ином направлении, мужское или женское. Мы хотели знать, как эволюция модулирует эту последовательность событий развития, обеспечивая интерсексуальные особенности, которые мы видим у кротов».

В результате генетики обнаружили, что причиной одновременного развития тканей яичников и семенников у самок кротов является инверсия последовательности ДНК в области, как раз участвующей в развитии репродуктивной системы, а также в том, что последовательность, ответственная за выработку андрогенов, повторяется у иберийских кротов три раза.

Именно по причине этих изменений самки кротов приобретают ткани семенников в дополнение к тканям яичников. Интерсексуальность стала выигрышной формой выживания для них, при этом другие системы органов и развитие организма в целом эти изменения не затрагивают.

Исследование опубликовано в журнале Science.