Как горбатый кит оказался в чаще амазонского леса?

Восьмиметровая туша кита лежала в 15 метрах от побережья.

В 2019 году бразильские экологи из организации Bicho D'água прознали, что в устье реки Амазонки, протекающей в джунглях, находится огромная китовая туша. Оказавшись на месте, они провели предварительные исследования, но так и не пришли к однозначному выводу о причинах происшествия.



Мертвое животное лежало среди зарослей мангровых деревьев в 15 метрах от берега океана, неподалеку от русла реки. Согласно основной гипотезе, горбатый кит (лат. Megaptera novaeangliae) плавал слишком близко к берегу и попал во власть сильных приливов, которые наблюдались в те дни.

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Также специалисты не исключили, что перед тем он наглотался пластика и был ослаблен, и, кроме того, кит вообще мог быть уже мертвым, когда волны принесли его на берег и запутали тушу в зарослях. Наконец, еще одним из объяснений может быть травма, полученная от сетей или лодок.

Вторым удивительным фактором является время, в которое кит оказался в мангровой чаще: лето (в Южном полушарии), тогда как горбачи приплывают к северному побережью Бразилии зимой. Эти морские млекопитающие имеют свои четко выраженные сезоны миграции: в феврале они уже проходят более шести тысяч километров на юг к местам их нагула в Антарктике, где в это время много криля.



Ученые также отмечают, что кит был ещё детёнышем, которому меньше года: он в два раза меньше взрослого горбача. Предположительно, малыш отбился от матери и сбился с пути во время миграции. Оставшись в этой части Атлантического океана, он продолжал плавать рядом с берегом и в любом случае был обречен на гибель.