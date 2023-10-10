Озоновая дыра над Антарктидой достигла рекордных размеров

Ученые связывают это с извержением вулкана Тонга.

В начале этого года мы рассчитывали однажды покончить с проблемой озоновой дыры: в ООН сообщали, что она может затянуться уже через 15-20 лет, дольше восстановление займет только над полярным регионами. Но не все так просто: измерения программы наблюдения Земли Европейского Союза, спутника Copernicus Sentinel-5P, выявили существенное увеличение размера годовой озоновой дыры как раз над Антарктидой, самой проблемной зоной. Спутниковые данные от 16 сентября показали, что она увеличилась примерно до 26 миллионов квадратных километров – площади, эквивалентной размерам Бразилии.

На размер озоновой дыры влияет сила ветрового пояса, окружающего Антарктиду, он вызван вращением Земли и колебаниями температуры между полярными и умеренными широтами. Ежегодно из-за озоноразрушающих веществ и региональных условий антарктическая озоновая дыра подпитывается, и ее пик роста приходится на середину сентября и середину октября по мере повышения температуры.

Однако в этом году дыра быстро расширилась уже в середине августа, став одной из крупнейших за всю историю наблюдений.

Спутник Copernicus Sentinel-5P с момента своего запуска в 2017 году отслеживает происходящее в атмосфере Земли. Он делает это с помощью спектрометра изображений Tropomi, обеспечивая высокоточные измерения общего содержания озона, обрабатываемые Немецким аэрокосмическим центром (DLR) и Королевским бельгийским институтом космической аэрономии (BIRA-IASB).

Человечество проглядело новую угрозу озоновому слою читать

Реклама

Обычно уровень озона восстанавливается к середине декабря по мере повышения температуры стратосферы, замедляя истощение озона и ослабляя полярный вихрь. Как мы отметили в начале статьи, программа ООН по окружающей среде в январском отчете предсказала восстановление озонового слоя в течение пары десятилетий.

Антье Иннесс, старший научный сотрудник Службы мониторинга атмосферы Copernicus (CAMS), отметила, что их служба мониторинга озона указала на раннее и быстрое расширение озоновой дыры 2023 года с середины августа. Она предположила, что подводное извержение вулкана Тонга в январе 2022 года могло сыграть в подпитке дыры свою немаловажную роль. Извержение привело к выбросу значительного количества водяного пара в стратосферу, достигнув южных полярных регионов после того, как озоновая дыра 2022 года уже затянулась.

Этот приток водяного пара мог увеличить образование полярных стратосферных облаков, в которых хлорфторуглероды (ХФУ) вступают в реакцию и ускоряют разрушение озона. Кроме того, присутствие водяного пара могло способствовать охлаждению стратосферы Антарктики, что только помогло образованию полярных стратосферных облаков и усилению полярного вихря.

Хотя эта теория предполагает потенциальную связь между извержением и озоновой дырой, ученые признают, что необходимы дополнительные исследования для определения точного воздействия извержения вулкана в Тихом океане на озоновую прореху над Антарктикой. Но исторический прецедент уже существует: извержение вулкана Пинатубо на Филиппинах в 1991 году привело к выбросу значительного количества диоксида серы, что впоследствии усилило разрушение озонового слоя.