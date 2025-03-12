Озёра Рязанской области готовы встречать выхухоль

В охранной зоне Окского заповедника при поддержке фонда «Природа и люди» завершили работы по восстановлению деградировавших пойменных угодий – частей речной долины, которые периодически заливаются полыми водами.

Ученые ожидают, что уже весной подготовленные водоёмы Окского заповедника заселит выхухоль – уникальный вид, который нуждается в охране и чья численность в Рязанской области за последние 15 лет сократилась более чем в два раза. Эти млекопитающие относятся к семейству кротовых и являются реликтовым, то есть очень древним, видом.

Выхухоль обитает в пойменных водоемах, поэтому её благополучие напрямую зависит от их состояния. Масштабное осушение речных долин в 60-70-х годах прошлого века привело к деградации мест обитания зверьков, а в последние годы ситуация усугубляется продолжительными летне-осенними засухами. Проект фонда «Природа и люди» совместно с Окским заповедником направлен на сохранение и увеличение численности местной популяции русской выхухоли. Углубление обмелевших водоемов – один из проверенных на практике способов увеличения поголовья.

Для восстановления специалисты выбрали пять водоемов площадью от 0,2 до 0,6 га, которые были сильно обмелевшими, но не высохшими полностью, так как сохранившиеся в них беспозвоночные животные и растения, которыми питается выхухоль, гарантируют быстрое восстановление кормовой базы.

«Главной сложностью при выполнении работ стала аномально теплая зима, – поделилась Мария Онуфреня, заслуженный эколог России и ведущий эксперт по выхухоли. — Из-за талого, не промерзшего грунта землеройной технике было очень сложно работать».

«Чтобы экскаватор не тонул, постоянно приходилось приспосабливаться к конкретной ситуации: строить помосты из бревен, привозить специальные настилы, перебрасывать несколько раз грунт с места на место. Это очень сильно увеличило период работы».

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Несмотря на трудности, площадь выхухолевых угодий в охранной зоне Окского заповедника удалось увеличить более чем на 10%. Эксперты ожидают, что после того, как выхухоль освоит новую «жилплощадь», пропорционально вырастет и численность маточного поголовья, которое является основным звеном в гарантированном сохранении местной популяции выхухоли.

Фото: Игорь Шпиленок

«Численность выхухоли напрямую зависит от площади угодий, пригодных для её постоянного обитания. И поскольку ёмкость созданных нами водоемов очень далека от оптимальной, работы у нас ещё непочатый край. Было бы финансирование!» – резюмировала Мария Онуфреня.

В этом году работы по сохранению хохули продолжатся. Специалисты планируют направить усилия на внедрение новых методик учётов, оценки численности и изучения поведения животных с использованием современных технологий.