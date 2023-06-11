Панда – медведь или енот? До сих пор непонятно

У бамбукового мишки много секретов.

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Зоологи, изучавшие его череп и другие органы, склоняются в пользу медвежьей природы. Молекулярные биологи помещают его в самое основание медвежьей ветви хищных млекопитающих. Впрочем, эта ветвь совсем недалеко отошла от ствола енотов, на котором располагается и малая панда. Ее-то никто в медведи не записывал.

У обеих панд очень похожи лапки – один палец противопоставлен остальным. Прямо как у человека или у любой другой обезьяны. Правда, «остальных» пальцев почему-то пять. Итого, значит, шесть? На самом деле шестой «палец» – не настоящий: он развился из сесамовидной косточки. У нас она тоже есть: посмотрите внимательно на рентгеновскую фотографию своей кисти (руку для этого ломать необязательно), у основания большого пальца, со стороны ладони расположена маленькая косточка, словно зернышко (потому она и сесамовидная, то есть похожая на зернышко сезама – кунжута). Эта косточка и позволяет мышцам пальца поворачивать его в любую сторону. А у панд она превратилась в настоящую «фалангу».

С помощью шестого пальца малая панда лазает по веткам, а большая ловко очищает бамбуковые стебли от листьев. Исключительно бамбуком она и питается. Что тоже непросто объяснить. Ведь все ее родственники – и медведи, и еноты – хищники, и пищеварительная система у них для сугубо растительной диеты не приспособлена. У панды даже нет генов, которые кодируют энзимы, необходимые для переваривания клетчатки. А она все равно отправляет бамбук в свой желудок по 15 часов в день. Оказывается, у бамбукового мишки есть два секрета. Во-первых, как установили Чжу Лифен и его коллеги из Института зоологии Китайской академии наук (Пекин), у панды есть секрет, который вырабатывается бактериями в кишечнике. Благодаря ему грубая пища и переваривается. А другой секрет состоит в том, что этот хищник просто не хочет мяса: группа исследователей во главе с Чжином Ке из Университета Фудан (Шанхай) обнаружила, что у панды ген, ответственный за восприятие мясного вкуса, утратил свою функцию. Что ж, приобретя за время эволюции одно качество, другим приходится поступиться.