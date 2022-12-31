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Декабрь/2022

Russian Traveler 04/2022

№ 4

Декабрь/2022

Russian Traveler 04/2022

🎄 С Новым Годом, друзья! 🐰

Панда сражается со снеговиком: видео

Фото: Toronto Zoo/YouTube
Фото: Brian Gratwicke

Вспоминаем архивное видео, которое всегда дарит нам зимнее настроение: смотрители канадского зоопарка порадовали обитающую здесь панду снеговиком. Необычный сосед заинтересовал животное – и это стоит увидеть.

Самец панды Да Мао (Da Mao) живет в зоопарке Торонто с 2013 года, куда его привезли в возрасте пяти лет. Вместе с самкой по кличке Эр Шун (Er Shun) они прибыли сюда, чтобы произвести на свет потомство.

Для бамбуковых медведей были созданы комфортные условия жизни; не забывают смотрители и об организации их досуга. Обитающие в канадском зоопарке панды ежегодно видят снег, но однажды для них решили слепить снеговика. Да Мао искренне удивился необычному соседу и принялся играть с ним.

Бамбуковые медведи любят снег: малыши, появившиеся несколько лет назад у Да Мао и Эр Шун, впервые увидели снег следующей зимой. Один из видеороликов, снятых в зоопарке, показывает, как годовалые панды резвятся на снегу.

Анастасия Баринова

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